رکورد جدید نیشکر خوزستان/ کشت 20 هزار هکتار در دو ماه

به گزارش خبرنگار مهر، نسیم صادقی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال سطح سبز نیشکر به 74 هزار هکتار رسید که سطح قابل برداشت نیشکر حدود 50 هزار هکتار است که از این سطح امسال پیش بینی می شود بین 450 تا 500 هزار تن شکر تولید شود.

وی افزود: این میزان شکر تولیدی توسعه نیشکر خوزستان 23 تا 25 درصد شکر مورد نیاز کشور است.



صادقی گفت: توسعه نیشکر باید در ظرفیت کامل اسمی خود هر سال حداکثر در هر واحد زیر مجموعه خود دو هزار هکتار نیشکر کشت کند اما توسعه نیشکر امسال موفق شد در هفت واحد خود حدود 20 هزار هکتار نیشکر کشت کند.



وی ادامه داد: این کشت رکوردی تاریخی محسوب می شود و در یکی از واحدهای ما یعنی دهخدا امسال پنج هزار و 600 هکتار نیشکر کشت شد.



مدیرعامل شرکت نیشکر خوستان در خصوص کشت و صنعت دهخدا گفت: در این کشت و صنعت تاکنون حدود500 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده که در مجموع هفت هزار و 100 هکتار زیر کشت دارد و احتمال می دهیم میانگین برداشت نیشکر در این واحد به حدود 150 تن نیشکر در هکتار برسد این در حالی است که در بزرگترین تولید کننده شکر جهان یعنی برزیل متوسط برداشت در هکتار 74 تن است.



صادقی عنوان کرد: ما امیدواریم در سال آینده 800 هزار تن نیشکر در واحد دهخدا برداشت کنیم.



وی در خصوص رویکرد زیست محیطی شرکت نیشکر خوزستان گفت: ما به جز در واحد شعیبیه هیچ زهابی را به کارون وارد نمی کنیم و برای اینکه ثابت کنیم که این زهاب مشکلی ندارد برنامه ریزی کرده ایم که از زهاب واحد شعیبیه برای کشت گندم استفاده شود.



مدیرعامل شرکت نیشکر خوستان گفت: در مجموع در شمال خوزستان تاثیر زهاب واحد شعیبیه با توجه به دبی کارون هشت دهم هر واحد EC است که چندان قابل توجه نیست.