ابوالفضل آزاد فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان داشت: تیم ما در لیگ بر‌تر فصل قبل عملکرد بسیار خوبی داشته است و جایگاه ما در جدول رده‌بندی فصل قبل نشان می‌دهد که مقابل رقبای مطرح بسکتبال کشور نتایج خوبی کسب کرده‌ایم ولی امسال کمی شرایط فرق می‌کند و انصافا کار سخت تری در پیش داریم، زیرا تیم متحول شده و کاملا با تغییرات فراوان وارد لیگ بر‌تر می‌شویم.



وی افزود: امسال از هر بازی در خانه و سالن اختصاصی حریفان هدف و برنامه مشخصی دارم و با هدف کسب پیروزی و دو امتیاز به میدان می‌رویم، به همین خاطر در قم و در مصاف با تیم بسکتبال بانک سامان تهران نیز همانند دیدارهای رفت و برگشت فصل گذشته برای کسب دو امتیاز مصمم هستیم.



مربی تیم بسکتبال جهش ترابر بیان داشت: ما آخرین بار با بانک سامان در دیدار برگشت فصل گذشته در تهران و مجموعه ورزشی آزادی بازی کردیم و به نظرم آن مسابقه یکی از دیدارهای سخت ما در لیگ بود ولی موفق شدیم حریف را شکست دهیم، این برای ما روحیه ساز است تا انشاءالله لیگ بر‌تر را قوی‌تر پیگیری کنیم.



وی اضافه کرد: از بانک سامان با توجه به اینکه تغییرات کمی نسبت به فصل گذشته داشته است، شناخت خوبی داریم و معتقدم آن‌ها با اینکه تیم جوان و با انگیزه‌ای هستند که در لیگ فصل قبل نیز خوب ظاهر شده‌اند و به هیچ عنوان نمی‌توان به جایگاه این تیم در مکان جدول رده‌بندی فصل قبل نگاه کرد.



آزاد فلاح با ابراز نگرانی از زمان کم آمادگی برای حضور در این فصل لیگ بر‌تر، عنوان داشت: با این حال حضور بازیکنان ما در تمرینات قابل قبول بوده و قطعا با توجه به تمرینات فشرده در آستانه مسابقات لیگ بر‌تر، تلاش خواهیم کرد در مسابقات لیگ بر‌تر به جایگاه خوبی برسیم زیرا این مهم با بهره‌مندی از بازیکنان جوان و متعصب دور از دسترس نخواهد بود.



وی بیان کرد: در حال حاضر آغاز دوره جدید مسابقات باشگاه‌های لیگ بر‌تر بسکتبال کشور است و می‌توانیم با تلاش تک تک بازیکنان تیم و انگیزه بسیار زیادی که همه ما برای موفقیت در لیگ بر‌تر داریم کار بزرگی انجام دهیم.



مربی تیم بسکتبال جهش ترابر قم تاکید کرد: ‌ اکنون که شرایط نسبتا خوبی برای بازی هفته نخست داریم، تنها به رسیدن به نتیجه‌ای خوب در هفته نخست لیگ بر‌تر فکر می‌کنیم و در دیداری حساس که با تیم بانک سامان تهران داریم، فقط به فکر شکست حریف و کسب دو امتیاز هستیم.



تیم بسکتبال جهش ترابر نماینده قم در لیگ بر‌تر بسکتبال در دیدار حساس عصر فردا پنجشنبه بیست و هشتم مهر ماه خود برابر تیم بسکتبال بانک سامان تهران در حالی به میدان خواهد رفت که به دلیل تغییر و تحولات بازیکنانی سر‌شناسی نظیر اصغر کاردوست، مجید قاسم‌زاده، توماج کریمیان، واتاری مارش امریکایی و کلود مارکوس فرانسوس را از دست داده است.