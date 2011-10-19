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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۲

فینال ایرانی مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا/ ایران رقیب آذربایجان غربی شد

فینال ایرانی مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا/ ایران رقیب آذربایجان غربی شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: تیم دانش آموزن ایران با شکست اندونزی حریف تیم دانش آموزان آذربایجان غربی در فینال چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا به میزبانی ارومیه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم دانش آموزان ایران با شکست اندونزی در سومین بازی دور نیمه نهایی مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا حریف آذربایجان غربی در فینتال مسابقات شد.

شاگردان واشانی در این بازی طی سه ست پیاپی با نتایج 25 بر20، 25 بر 17 و 25 بر 19 تیم والیبال دانش آموزان اندونزی را شکست داد و یکی دیگر از تیمهای ایرانی دیدار فینال این دوره از مسابقات شد.

چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزی آسیا با حضور شش تیم خارجی و دو تیم داخلی ایران و آذربایجان غربی در شهرستان ارومیه از 21 تا 28 مهرماه برگزار می شود.

در گروه الف تیمهای ایران، چین، مالزی و سنگاپور و در گروه ب نیز تیمهای آذربایجان غربی، سریلانکا، اندونزی و تایلند حضور دارند.

کد مطلب 1438048

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