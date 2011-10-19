فینال ایرانی مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا/ ایران رقیب آذربایجان غربی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم دانش آموزان ایران با شکست اندونزی در سومین بازی دور نیمه نهایی مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا حریف آذربایجان غربی در فینتال مسابقات شد.

شاگردان واشانی در این بازی طی سه ست پیاپی با نتایج 25 بر20، 25 بر 17 و 25 بر 19 تیم والیبال دانش آموزان اندونزی را شکست داد و یکی دیگر از تیمهای ایرانی دیدار فینال این دوره از مسابقات شد.

چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزی آسیا با حضور شش تیم خارجی و دو تیم داخلی ایران و آذربایجان غربی در شهرستان ارومیه از 21 تا 28 مهرماه برگزار می شود .