حسن وارسته نویسنده و کارگردان مجموعه تلویزیونی "قاب خاطره" به خبرنگار مهر گفت: اکنون مرحله نگارش اثر را پشت سر می‌گذاریم و به احتمال زیاد پیش تولید فصل دوم سریال "قاب خاطره" را از آذر ماه آغاز خواهیم کرد. سعی کرده‌ایم در ساختار نگارش نیز متفاوت عمل کنیم.

وی افزود: این سریال درباره پاساژ نوسازی در مشهد مقدس است که در کنار آن عکاسخانه قدیمی، مسافرخانه و مغازه سوغات فروشی وجود دارد. داستان "قاب خاطره" از جایی شروع می‌شود که سید رضی با ورود نوه‌اش معصومه از فرانسه در هر قسمت با یک زائر آشنا می‌شود و سریال با قصه‌های فرعی جلو می‌رود.

عوامل این مجموعه که در 26 قسمت 35 دقیقه‌ای برای معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیما تولید می‌شود، عبارتند از نویسندگان: امیر شاداب، بیژن پورغلام، جواد حبیب پور، تهیه‌کننده: داود بیدل.

