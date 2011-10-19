زمینه فعالیت مجدد بازارچه دوکوهانه فراهم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ماهگلی ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه اولین سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت نهبندان اظهارداشت: از این فرصت می ‌توانیم به خوبی برای توسعه و رونق تجارت در بازارچه دوکوهانه استفاده کنیم.

وی اخذ مجوز خاص ورود دام برای بازارچه مرزی دوکوهانه که را یکی از پیشنهادات مهم مسئولان در سفر هیئت دولت به این شهرستان عنوان کرد و تصریح کرد: این امر می تواند باعث رونق گرفتن بازارچه مرزی دو کوهانه شود.

وی با اشاره به اینکه کشور افغانستان بیش از 920 کیلومتر مرز دارد، گفت: 420 کیلومتر از این مرزها در حوزه خراسان جنوبی قرار گرفته که باید حداکثر استفاده را در جهت رونق اقتصادی استان را از آن برد.

وی به فعالیت چهار بازرچه مرزی در استان اشاره کرد و بیان داشت: بازارچه دوکوهانه، میل 78، میل 73 و یزدان بازارچه های مرزی استان در زمینه توسعه رونق صادرات و واردات هستند.

معاون توسعه بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی ادامه داد: در گذشته از این بازارچه ‌ها به عنوان مکان‌هایی برای تامین امنیت یاد می ‌شد اما امروزه این بازارچه‌ ها به عنوان اماکن و فرصت‌های اقتصادی و عادی در حال فعالیت هستند.

وی اضافه کرد: در سفر چهارم رئیس جمهور می‌توانیم در موضوع آمایش تجاری از محل اعتبارات خاص وزارتخانه مربوطه تسهیلات ویژه‌ای را برای نهبندان درخواست کنیم.

ماهگلی افزود: مسئولان نهبندان تسهیلات مرزنشینی را در سفر هیئت دولت درخواست کنند که دو تعاونی مرزی فتح نهبندان و میثاق شوسف برای اختصاص و جذب این اعتبارات موثر است.

وی از میزبانی یک هیئت تجاری افغانی از استان‌های فراه، قندهار و کابل افغانستان در آذر ماه امسال در خراسان جنوبی و بازارچه‌های استان خبر داد.