اردوهای علمی مدارس البرز توسعه کمی و کیفی داشته باشد

فاطمه آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اردوهای علمی نقش بسیار مهمی در ارتقای سطح دانش دارند و دستگاه های ذیربط باید در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های خود به این امر توجه کافی داشته باشند.

وی ادامه داد: برگزاری این اردوهایی کمک می کند تا دانش آموزان بتوانند دانش را به نحو ملموستری فراگیرند که این امر، اهمیت برگزاری چنین اردوهایی را بیش از پیش آشکار می کند.

نماینده کرج در خانه ملت گفت: لازم است بخشها و دستگاه های مربوطه از جمله آموزش و پرورش استان و مدارس استان همکاری های خود را افزایش دهند تا در آینده شاهد افزایش تعداد اردوهای علمی و ارتقای کیفیت این اردوها باشیم.

آجرلو افزود: برگزاری اردوهای یادشده تاثیرات مطلوبی در راستای گسترش علم آموزی در میان دانش آموزان دارد و موجب می شود که دانش آموزان آموخته های بیشتری کسب کنند.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برگزاری اردوهای علمی مکمل فعالیتهای آموزشی در مدارس است و موجب افزایش اثربخشی آموزشها می شود که این امر اهمیت فراوانی دارد.