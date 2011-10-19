18 پروژه ورزشی طی هفته تربیت بدنی در مازندران افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پریچهره بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از مدال آوران رشته پارالمپیک و قهرمان ووشو بانوان جهان که به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر ساری برگزار شد، اظهار داشت: این پروزه ها شامل 12 سالن ورزشی روباز و شش سالن ورزشی سرپوشیده است.

وی افزود: مهرماه امسال برای ورزش مازندران پر از افتخارات و مدال اوری ورزشکاران رشته های مختلف بوده است و اقتدار ورزش ایران با مدال اوری مازنیها دوچندان شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با اشاره به اینکه مازنیها امستال در 23 رشته ورزشی مدال جهانی کسب کردند، تصریح کرد: مازندران اکنون در سایر رشته ها غیر از کشتی نظیر وزنه برداری قهرمان جهان دارد.

پریچهره، مشارکت اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداران استان در تشویق از ورزشکاران را ستودنی دانست و خواستار ترویج این فرهنگ در بین سایر ادارات شهرهای مختلف استان شد.

وی بیان داشت: با افتتاح پروژه های ورزشی در هفته تربیت بدنی، 132 هزار متر مربع به ظرفیت فضاهای ورزشی مازندران افزوده می شود.

مدیرکل ورزش و جوانان مازنردان گفت: به منظور ارتقای ورزش همگانی و خانوادگی در مازندرانف همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی، 29 مهرماه امسال در شهر توریستی بابلسر برگزار می شود.

