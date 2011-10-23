جزئیات جدید از واگذاری کارت اعتباری کارگران/ لیست مشمولان مشخص است

عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با مهر در ارتباط با آخرین اقدامات صورت گرفته برای واگذاری کارت های اعتباری خرید 1 میلیون و 500 هزار تومانی به کارگران طبق مصوبه سال گذشته شورای عالی اشتغال، گفت: اقدامات مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این ارتباط که برخی مسئولان اجرای طرح واگذاری کارت های اعتباری خرید کارگران در وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان می کنند که واگذاری کارت ها مشروط به ارائه لیست کارگران از سوی وزارت کار است و در غیر اینصورت امکان واگذاری کارت ها فراهم نخواهد شد، اظهار داشت: حال اگر مشکل با ارائه لیست حل می شود، می پذیریم.

شیخ الاسلامی ادامه داد: لیست کارگران مشخص است چون آنها وضعیت کاری مشخص و شفافی دارند. لیست های بیمه ای همه کارگران موجود است و به راحتی می توان به اطلاعات کارگران دست پیدا کرد.

به گزارش مهر، از سال گذشته تاکنون چند اقدام برای واگذاری کارت های اعتباری خرید کارگران صورت گرفته است. مهم ترین اقدامات صورت گرفته پس از تصویب توسط شورای عالی اشتغال مشخص شدن دستگاه متولی پیگیری و واگذاری کارت های اعتباری خرید (وزارت سابق بازرگانی) و واگذاری نمایدن آن در هفته کارگر امسال به 13 نفر (اردیبهشت ماه) بوده است.

حمایت از تولید و بنگاه ها داخل، حمایت از افزایش قدرت خرید خانوار کارگری و رونق تولید محصولات داخلی از مهم ترین دلایل و اهداف مطرح شدن طرح واگذاری کارت اعتباری کارگران اعلام شده است.

با این حال طی ماه های گذشته مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت وعده های زیادی برای آغاز واگذاری گسترده این کارت ها داده اند که آخرین مورد آن واگذاری انبوه کارت ها از هفته دولت (شهریورماه سال جاری) بوده است.

مشخص نبودن لیست کارگرانی که از طریق آن مجریان بتوانند واگذاری کارت ها را آغاز کنند، بهانه دیگری بود که اخیرا مطرح شده است. با این حال وزیر کار اعلام کرد اگر مشکل اینگونه رفع می شود حاضر است زمینه ارائه لیست کارگران را نیز فراهم کند.