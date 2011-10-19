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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۵

مجید کیان پور:

250 هزار واحد فرسوده در کشور نوسازی می شود

250 هزار واحد فرسوده در کشور نوسازی می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تا پایان سال آینده 250 هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده کشور نوسازی و بهسازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیان پور عصر چهارشنبه در جلسه ای با حضور مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان استان که در محل سازمان مسکن و شهرسازی قزوین برگزار شد گفت: تا پایان سال 91 بیش از 250 هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده نوسازی و بهسازی می شود.

وی افزود: از سال 87 تا 89 تعداد 100 هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده کشور به بانک مسکن و سایر بانکها معرفی شده اند برای دریافت تسهیلات  که در صددیم بازسازی تمامی این واحدها به پایان برسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تا پایان مهر ماه حدود 60 هزار واحد مسکونی فرسوده و تا پایان سال هم 40 هزار واحد دیگر تکمیل شده و آماده بهره برداری خواهد شد.

این مسئول تصریح کرد: 150 هزار واحد مسکونی فرسوده در سال جاری هدف گذاری شده که نوسازی شود که در مرحله اول 90 هزار واحد بین بانکهای ملی، سپه، صادرات، تجارت و ملت معرفی خواهند شد که در صورت تکمیل این تعداد معرفی سایر واحدها آغاز خواهد شد.

نوسازى پنج هزار و۴۰۰ هکتار بافت فرسوده شهرى

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری کشور در ادامه تصریح کرد: 70 هزار هکتار بافت فرسوده شهرى در مناطق مختلف کشور وجود دارد  که بر اساس برنامه تنظیم شده پنج هزار و۴۰۰ هکتار از این بافت نوسازى و بهسازى خواهد شد.

کیان پور بیان کرد: پیش بینى مى شود امسال نیز بالغ بر دو هزار و۳۰۰ هکتار از بافت فرسوده کشور در شهرهاى مختلف کشور نوسازى و بهسازى شود.

معاون وزیر راه و شهرسازى گفت: نوسازى و بهسازى این واحدهاى مسکونى طبق برنامه پیش بینى شده با استفاده از تسهیلات بانکى و توسط مالکان انجام مى شود و حداکثر تسهیلات پیش بینى شده ۲۵۰ میلیون ریال و حداقل آن ۲۰۰ میلیون ریال است.

وی اظهارداشت: در سال هاى گذشته تسهیلات نوسازی فقط توسط بانک مسکن پرداخت مى شد ولی امسال با هماهنگى هاى انجام شده، بانک هاى ملى، سپه، تجارت، صادرات، ملت و رفاه کارگران نیز این تسهیلات را در اختیار متقاضیان قرارمى دهند.
 
در ادامه مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان استان قزوین هم گفت: از سال 70 تاکنون دو هزار پلاک واحد مسکونی فرسوده در شهر قزوین بازسازی شده است.

هدایت فر یادآورشد: در سال جاری نیز یک هزار و 600 واحد مسکونی در بافت فرسوده قزوین برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی شده اند که نوسازی آنها انجام خواهد شد.

کد مطلب 1438058

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