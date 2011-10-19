دومین جشنواره استانی انگور هزاوه آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشنواره انگور هزاوه با هدف ایجاد روحیه مضاعف در بین جامعه روستایی منطقه، معرفی جاذبه های طبیعی، فرهنگی و اقتصادی روستای هزاوه، افزایش تولید و کیفیت و معرفی محصولات کشاورزی در روستای هزاوه ظهر چهارشنبه در روستای هزاوه برگزار شد.

بر اساس این گزارش؛ دومین جشنواره انگور هزاوه به مدت 2 روز از 27 لغایت 29 مهرماه در روستای هزاوه برگزار و در مدت برگزاری جشنواره شرکت کنندگان با روشهای تهیه فرآورده‌های خوراکی از محصول انگور به‌طور زنده آشنا می شوند.

برنامه‌های موسیقیمحلی، بازی‌های بومی استان مرکزی، تجلیل از تولیدکنندگان برتر انگورو نمایشگاهی از محصولات کشاورزی و لبنی از دیگر برنامه‌های این جشنواره است.

روستای هزاوه در 18 کیلومتری شمال غربی شهرستان اراک واقع است و داشتن سه هزار نفر جمعیت زمینه پرورش 20 رقم انگور را دارد به طوریکه هر سالهبیش از پنج هزار تن انگور در این روستا تولید می‌شود.

انگور، کشمش، مویز، شیره، ترخینه شیره، باسلق، شربت رب انگور، سرکه وسرکه شیره برخی از تولیدات روستای هزاوه است.