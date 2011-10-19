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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۳

تیراندازی قهرمانی آسیا-تهران/

اتفاقی عجیب قبل از مسابقات/ ملی‌پوش ایران در چاله افتاد به بیمارستان رفت!

اتفاقی عجیب قبل از مسابقات/ ملی‌پوش ایران در چاله افتاد به بیمارستان رفت!

عضو تیم ملی تیراندازی با کمان ایران در فاصله یک روز تا شروع مسابقات قهرمانی آسیا به دلیل سقوط در چاله و مصدومیت راهی بیمارستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهتاب پارسا مهرعضو تیم ملی کامپوند ایران که تمریناتش برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را عصر امروز در سایت تیراندازی آزادی دنبال می کرد، در پایان تمرین زمانی که قصد عبور از روی محوطه پوشیده شده ای را داشت، ناگهان در چاله افتاد و مصدوم شد.

این چاله که عمقی نزدیک به یک متر داشت با وجود اینکه کاملا پوشانده شده بود اما بنابردلایلی نامشخص باز شد و ملی پوش ایران را در خود جای داد. مهتاب پارسا مهر که شانس اول کسب مدال طلای ایران در این مسابقات است از ناحیه پا مصدوم شد و با تشخیص پزشکان راهی بیمارستان شد تا از وی عکسبرداری شود.

دکتر کرمی پزشک مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مصدومیت وی گفت: بعید می دانم مشکل خاصی داشته باشد. با این حال برای مشخص شدن میزان مصدومیتش او را به بیمارستان منتقل کردیم.

هفدهمین دوره مسابقات تیراندازی باکمان قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک لندن از فردا پنجشنبه 28 مهرماه با حضور کمانداران 24 کشور خارجی از قاره آسیا در تهران آغاز می شود.

کد مطلب 1438062

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