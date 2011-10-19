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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۲

استاندار لرستان از کارخانه سیمان خرم آباد بازدید کرد

استاندار لرستان از کارخانه سیمان خرم آباد بازدید کرد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: حبیب الله دهمرده استاندار لرستان از محل پروژه در دست احداث کارخانه سیمان خرم آباد بازدید به عمل آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازدید استاندار لرستان دستورات لازم برای تسریع در روند اجرایی این پروژه را با رعایت حداکثر نکات ایمنی و زیست محیطی صادر کرد.

دهمرده در این بازدید اظهار داشت: برای تسریع در روند اجرای این پروژه و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، مدیریت پروژه سعی کند ضمن آموزش نیروهای مورد نیاز و به کارگیری نیروهای متخصص و توانمند، نسبت به انجام تعهدات قانونی خود حتی زودتر از موعد مقرر اقدام کند تا بخشی از فرصت های از دست رفته جبران شود.

پروژه شرکت سیمان خرم آباد پس از یک وقفه طولانی چند ساله از خرداد ماه سال جاری عملیات اجرایی خود را از سرگرفته که گفته می شود با توجه به تأمین اعتبارات مورد نیاز ریالی و ارزی و خرید تجهیزات و ماشین آلات مجهز به آخرین تکنولوژی روز دنیا در آبان ماه سال 92 به بهره برداری می رسد.

مطابق اظهارات مسئولان این کارخانه با راه اندازی این کارخانه زمینه اشتغال 370 نفر به صورت مستقیم فراهم می شود.

کد مطلب 1438063

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