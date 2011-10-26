پیام ابراهیم‌پور تهیه‌کننده برنامه "هفته ایران و الجزایر" به خبرنگار مهر گفت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اقدام به برگزاری هفته فرهنگی ایران در شهر تلمسان کشور الجزایر در 15 تا 19 مهر ماه کرد که این شهر تاریخی اسلامی دارای جایگاه خاصی است و انقلاب الجزایر نیز با ایران گره خورده است.

وی افزود: از طرفی عرفان ما نیز با آنها اشتراکاتی دارد و ما در حدود 10 روزی که آنجا بودیم تلاش کردیم برپایی نمایشگاه، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، معرفی آشپزی ایرانی، رونمایی از کتاب دکتر آذر شب و دیگر برنامه‌ها را پوشش دهیم.

این تهیه‌کننده یادآور شد: این برنامه برای شبکه سوم ساخته شده و اکنون مرحله تدوین آن را پشت سر می‌گذاریم تا برای پخش آماده شود.

‌شهر تلمسان یکی از شهرهای مهم الجزایر و در شمال غرب این کشور واقع شده است که به دلیل برخورداری از تاریخ متمایز، میراث فرهنگی و تمدن غنی و نقش آن در مقاطع مختلف تاریخ اسلام از سوی سازمان آموزش علمی و فرهنگی اسلامی (آیسسکو) به عنوان پایتخت جهان اسلام در سال 2011 انتخاب شده است.

در جشنواره تلمسان علاوه بر اجرای برنامه توسط 29 کشور عضو سازمان آیسسکو وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی و برپایی هفته فرهنگی از سوی هر یک از آنها، 12 کشور خارج از این سازمان از جمله اسپانیا، پرتغال، هند، چین و آمریکا نیز در برنامه‌های فرهنگی، علمی و هنری آن مشارکت داشتند.

عوامل برنامه "هفته ایران و الجزایر عبارتند از تصویربردار: علی فاضلی، صدابردار: علیرضا دباغ، هماهنگی: یاسر حجازی، مدیر تولید: فاطمه حبیبی، تدوینگر: حمیدرضا آبشار و عکاس: امیر حسامی.