به گزارش خبرنگار مهر، حوزه محیط زیست در هفته ای که رو به پایان است، شاهد اخبار و رویدادهای مختلفی بود که چکیده ای از مهمترین این خبرها را مرور می کنیم.

باغ وحش مشهد مانند تمام باغ وحشهای ایران بدوی مدیریت می‌شود

این هفته یک فعال محیط زیست گفت: باغ وحش مشهد از لحاظ تنوع گونه‌ای بهترین باغ وحش ایران است اما مثل تمام باغ وحش ها در ایران از همان شیوه‌ی بدوی که خلاصه می‌شود در نگهداری چند حیوان بینوا کنج قفسهای کوچک با کف سیمانی و دیوارهای میله ای پیروی می‌کند.



مرضیه ناظری افزود: در باغ وحش مشهد به جز یک اسم که نوشته شده روی پلاکاردی کوچک، هیچ اطلاعاتی راجع به حیوانات به بازدیدکننده ها داده نمی شود و اگر نگهداری گاه به گاه از حیوانات آسیب دیده ای که از حیات وحش گرفته شده و برای مداوا به این جا منتقل می شوند را به حساب نیاوریم، می شود گفت که هیچ کمکی به محیط زیست نمی کند.



به گفته وی، مفاهیمی مانند پروژه های تحقیقاتی علمی و کمک به حفظ گونه های در خطر که در اغلب باغ وحش های دنیا مرسوم است، در چهارگوشه ی آهنی پر از قفس باغ وحش مشهد نمی گنجد.

توقف شماره گذاری پراید 132/ آغاز شماره‌گذاری با مجوز محیط زیست

در این هفته معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور اعلام کرد: شماره گذاری خودروی سواری بنزینی پراید سایپا 132 شرکت خودروسازی سایپا توسط سازمان محیط زیست به علت احراز نشدن شرایط آزمون های آلایندگی از 28 شهریور ماه سال جاری ممنوع اعلام شده است. بر این اساس، شماره گذاری مجدد این خودرو پس از رفع معایب و صدور مجوز سازمان محیط زیست انجام خواهد شد.

وضعیت اسفناک نگهداری از حیوانات در باغ وحش‌های ایران

این هفته یک کارشناس محیط زیست با بیان اینکه نگهداری حیوانات در باغ وحش به سبکی که در ایران انجام می‌شود غیر اخلاقی است گفت:در باغ وحشهای کشورهای دنیا به هیچ عنوان حیوانات را در قفس تنگ و یکنواخت مانند آنچه که در ایران رایج است نمی اندازند و حیات وحش را آزار نمی دهند.



کورش خزلی کارشناس محیط زیست افزود: شرایط نگهداری حیوانات در باغ وحشهای ایران به قدری وحشتناک است که اغلب منجر به مرگ گروهی و یا تکی این حیوانات می شود.



وی با بیان اینکه اصولاً با نگهدای حیوانات در قفس برای درآمدزایی مخالفم اظهار داشت: البته در حال حاضر اوضاع حیات وحش در باغ وحش های ایران به قدری رقت انگیز است که هیچ توریستی را جذب نمی کند که بخواهد درآمدی داشته باشد.

سالاد کاهو با طعم فاضلاب/ آبیاری سبزیجات به روش عهد قجر!

در اراضی تحت کشت جنوب پایتخت بجای استفاده از تکنولوژی جدید افزایش تولید در واحد سطح، کماکان به روش عهد قجر، سبزیجات با فاضلاب تصفیه نشده یا فاضلاب انسانی آبیاری می‌شوند که نتیجه آن تامین مواد غذایی با استفاده از فاضلاب خام است.

مهرداد مسیبی فعال محیط زیست در این باره گفت: رسیدن جمعیت جهان به مرز 7 میلیارد نفر طی 15 روز آینده مسئولیت رهبران کشورها را در تامین غذای این تعداد نفر فزونی بخشیده و با توجه به محدودیت منابع بایستی حرکتهای تامین غذا از طول متوقف شده و حرکتی عرضی را داشته باشد.



به گفته وی، در این روشها بجای افزایش سطح وتوسعه کشت؛ تولید در واحد سطح افزایش می یابد موضوعی که در بسیاری از کشورها بخصوص کشورهای قاره کهن بدان پرداخته شده است. ضمن اینکه سلامت افراد جامعه نیز در این افزایش تولید مدنظر قرار گرفته است.

ظروف آلومینیوم در بلندمدت سبب ابتلا به آلزایمر می‌شود



یک فعال محیط زیست گفت: تحقیقات انجام شده در زمینه ظروف روی که آلومینیوم در آن‌ها به کار رفته، نشان می دهد که مصرف آلومینیوم در بلندمدت سبب ابتلا به آلزایمر می‌شود.



حسین عبیری با بیان این مطلب افزود: مصرف غذاهای مانده باعث بروز بی‌حالی و تهوع در افراد می‌شود. علاوه بر این، بررسی پژوهشگران حاکی از آن است که غذاهای مانده و کنسرو شده موجب پیری بدن می‌شوند. برای هضم و جذب غذاهای مانده و برخی مواد غذایی و میوه‌های کنسرو شده، بدن باید انرژی و فرایند بیشتری نسبت به غذاهای تازه صرف کند.



به گفته وی، نوع ظرفی که غذا در آن در یخچال نگهداری می‌شود نیز از نظر واکنش‌های شیمیایی که بین غذا و ظرف رخ می‌دهد، اهمیت دارد. به طور مثال، روکش آلومینیومی برای مواد غذایی اسیدی مثل غذاهای حاوی رب گوجه مناسب نیست.نگهداری مواد غذایی اسیدی و ترش در داخل ظروف روحی یا رویی نیز سبب خورانندگی آن می‌شود به عبارتی آلومینیومی که در این ظروف وجود دارد وارد مواد غذایی می‌شود بنابراین استفاده از این ظروف برای نگهداری مواد اسیدی مناسب نیست.

الزام ادارات محیط زیست استانها به معرفی منطقه گردشگری

رئیس سازمان محیط زیست گفت: تا پایان امسال مدیران محیط زیست استانهای مختلف بایستی بهره‌برداری از مناطق و مکانهایی را که دارای ظرفیت گردشگری هستند با جلب مشارکت‌های بخش‌های غیردولتی و با رعایت استانداردها بدون هیچ واگذاری مالکیتی در دستور کار قرار دهند.



محمدجواد محمدی‌زاده رئیس سازمان محیط زیست روز یکشنبه در همایشی که به مناسبت افتتاح سیستم پایش آنلاین ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در سازمان محیط زیست برگزار شد، گفت: سند ملی محیط زیست مراحل نهایی خود را طی می‌کند و شورای محیط زیست به زودی این سند را ابلاغ کرده و به پیوست آن نقشه راه و تکالیف همه دستگاه‌ها در حوزه محیط زیست و با تعیین شاخص‌ها ابلاغ می‌شود.

سیستم پایش آنلاین ایستگاههای سنجش کیفی هوا افتتاح شد



سیستم پایش ملی آنلاین 133 ایستگاه سنجش کیفی هوا توسط رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افتتاح شد.

یکشنبه این هفته محمد جواد محمدی زاده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مراسمی که در این سازمان برگزار شد سیستم ملی آنلاین پایش ایستگاههای سنجش کیفی هوا را افتتاح کرد.

محمدی زاده در این مراسم افزود: در حال حاضر 133 ایستگاه پایش آلودگی هوا در سطح کشور وجود دارد و تا پایان سال جاری حدود 100 ایستگاه دیگر به آنها اضافه می شود.

نجات خرس گرفتار در استخر آب توسط باغداران سمیرمی



یک فعال محیط زیست گفت: خرس ماده تشنه که برای تهیه آب به سمت باغی در منطقه ونک سیرم رفته و در یک استخر آب گرفتار شده بود توسط باغدار این منطقه نجات یافت.



هومان خاکپور افزود: در اوایل هفته گذشته یک جفت خرس تشنه و گرسنه برای آب خوردن و تهیه غذا، سحرگاهان از ارتفاعات منطقه جنگلی شمس آباد بروجن به باغات میوه در منطقه ونک سمیرم که هم مرز با منطقه شمس آباد است نزدیک شده ولی خرس ماده در استخر کم آب یکی از باغات سیب که دیواره های آن ایزوگام و لغزنده شده بود گرفتار شد.

به گفته وی، این باغداران تعدای تنه و سرشاخه درخت به داخل استخر انداختند و پس از دو ساعت تلاش، خرس گرفتار خود را از روی این چوب ها به بالا و بیرون استخر کشاند و به همراه جفتش که در تمام این مدت در حال نعره کشیدن و بی قراری بود راهی ارتفاعات منطقه شمس آباد دوراهان شد.

باز پس‌گیری اراضی کلاه قاضی/ توافق برای واگذاری 260 هکتار از اراضی



این هفته مدیرکل محیط زیست استان اصفهان گفت: باز پس‌گیری اراضی واگذار شده پارک ملی کلاه قاضی پس از اصلاح مصوبه و اعتراض سازمان محیط زیست تنها در انتظار امضاء وزیر مسکن و شهرسازی است.

به گفته لاهیجان زاده، البته از این 870 هکتار اراضی که واگذار شده در مورد 260 هکتار آن پیش از این توافقاتی بین سازمان محیط زیست و شورای عالی شهرسازی صورت گرفته و تنها 610 هکتار از اراضی کلاه قاضی باز پس گرفته می شود.

شناسایی حشرات کویر لوت/ احتمال وجود سوسک در کویر

در این هفته دبیر تشکل زیست‌محیطی کانون سبز فارس گفت: حشرات کویر لوت تا مرحله جنس شناسایی شده‌اند و بررسیها برای شناسایی گونه این حشرات ادامه دارد.



بهمن ایزدی که پیش از این با یک گروه 10 نفره، طی یک سفر تحقیقاتی 5 روزه در قلب کویر لوت موفق به کشف چند حشره و زنده‌گیری آنها شده گفت: با توجه به حرکات و وضعیت این حشرات جنس آنها که از راسته شیخک ها و یا مانتودا (mantodea) هستند ارمیاتیلیده eremiathilidae بوده و از حشرات شکارگر هستند.

اراضی ملی و مناطق چهارگانه محیط زیست از کارکرد خود خارج شده‌اند

این هفته رئیس انجمن دیده‌بان کوهستان گفت: بسیاری از مسئولان حفاظت از اراضی ملی و واگذار نکردن مناطق چهارگانه محیط زیست را نوعی اسراف و بریز و بپاش تصور می‌کنند به طوری که این مناطق در کلانشهرها که قیمت زمین بالاتر است از کارکرد واقعی خود خارج شده اند.



عباس محمدی افزود: اگر دیدگاه بساز و بفروشی و بنگاه مابانه بر اراضی ملی و مناطق حفاظت شده کشور حاکم نبود شاهد واگذاری این مناطق به معدن مس، پالایشگاه، اداره راه، شهرک جدید، خطوط لوله نفت و گاز و مسکن مهر در اقصی نقاط میهن مان مانند ارسباران، آبعلی خجیر، شهرک زیتون، کلاه قاضی و بمو نبودیم.