به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم فقیه زاده ظهر چهارشنبه در اولین نشست تخصصی همایش ملی بهرهوری در صنعت ساختمان و توسعه پایدار در شهرسازی با عنوان معماری پایدار با گرامیداشت سالروز سفر مقام معظم رهبری به قم اظهار داشت: سفر رهبر معظم انقلاب به قم طلیعه درخشانی برای آینده استان قم را به تصویر کشید.
وی با اشاره به اختصاص بیش از 2 هزار میلیارد برای توسعه عمرانی استان قم در سفر مقام معظم رهبری بر ضرورت استفاده موثر از این بودجه تاکید کرد و افزود: بیشک استفاده صحیح از این بودجه و توجه به حوزههای نظری در اجرای پروژههای عمرانی می تواند بسیار راه گشا باشد.
فقیه زاده، جهاددانشگاهی را پل ارتباطی دانشگاه و جامعه خواند و تصریح کرد: دستیابی به راهکارهای اجرایی و توجه به زیرساخت ها ، بهره گیری از آخرین تکنیک های روز و پژوهش در خصوص آخرین مطالعات انجام شده در هر حوزه به خصوص در بحث معماری می تواند بهره وری و توسعه پایدار را به همراه داشته باشد.
رئیس جهاد دانشگاهی واحد قم با اشاره به وجود بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(س) در قم بیان داشت: این استان به همین دلیل، از کانونهای توجه شیعیان جهان است و لذا باید هر قدمی که در جهت توسعه این استان انجام می شود کارشناسی شده و با بهره گیری از علوم روز باشد.
فقیه زاده هدف از برگزاری این نشست را توجه به زیرساختهای پایدار دانست و ابراز امیدواری کرد: با جمع بندی نظرات تخصصی و کارشناسی نظریه پردازان و مسئولان استان در این نشست و ارائه آن به سیاستگذاران توسعه استان بتوانیم گامی موثر در جهت تحقق خواسته مقام معظم رهبری و اسلامی سازی منظر شهری قم برداریم.
فقیه زاده:
عدم استفاده از تکنیکهای روز در پروژههای عمرانی موجب چالش در جامعه میشود
قم - خبرگزاری مهر، رئیس جهاد دانشگاهی واحد قم بر ضرورت بهره گیری از تکنیکهای روز در انجام پروژههای عمرانی در کشور تأکید کرد و گفت: بدون شک عدم برخورداری از تکنیکهای روز چالشی جدی در جامعه به وجود خواهد آورد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم فقیه زاده ظهر چهارشنبه در اولین نشست تخصصی همایش ملی بهرهوری در صنعت ساختمان و توسعه پایدار در شهرسازی با عنوان معماری پایدار با گرامیداشت سالروز سفر مقام معظم رهبری به قم اظهار داشت: سفر رهبر معظم انقلاب به قم طلیعه درخشانی برای آینده استان قم را به تصویر کشید.
نظر شما