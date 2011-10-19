به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم فقیه زاده ظهر چهارشنبه در اولین نشست تخصصی همایش ملی بهره‌وری در صنعت ساختمان و توسعه پایدار در شهرسازی با عنوان معماری پایدار با گرامیداشت سالروز سفر مقام معظم رهبری به قم اظهار داشت: سفر رهبر معظم انقلاب به قم طلیعه درخشانی برای آینده استان قم را به تصویر کشید.



وی با اشاره به اختصاص بیش از 2 هزار میلیارد برای توسعه عمرانی استان قم در سفر مقام معظم رهبری بر ضرورت استفاده موثر از این بودجه تاکید کرد و افزود: بی‌شک استفاده صحیح از این بودجه و توجه به حوزه‌های نظری در اجرای پروژه‌های عمرانی می تواند بسیار راه گشا باشد.



فقیه زاده، جهاددانشگاهی را پل ارتباطی دانشگاه و جامعه خواند و تصریح کرد: دستیابی به راهکارهای اجرایی و توجه به زیرساخت ها ، بهره گیری از آخرین تکنیک های روز و پژوهش در خصوص آخرین مطالعات انجام شده در هر حوزه به خصوص در بحث معماری می تواند بهره وری و توسعه پایدار را به همراه داشته باشد.



رئیس جهاد دانشگاهی واحد قم با اشاره به وجود بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(س) در قم بیان داشت: این استان به همین دلیل، از کانون‌های توجه شیعیان جهان است و لذا باید هر قدمی که در جهت توسعه این استان انجام می شود کارشناسی شده و با بهره گیری از علوم روز باشد.



فقیه زاده هدف از برگزاری این نشست را توجه به زیرساخت‌های پایدار دانست و ابراز امیدواری کرد: با جمع بندی نظرات تخصصی و کارشناسی نظریه پردازان و مسئولان استان در این نشست و ارائه آن به سیاستگذاران توسعه استان بتوانیم گامی موثر در جهت تحقق خواسته مقام معظم رهبری و اسلامی سازی منظر شهری قم برداریم.

