تخصیص 3 میلیارد ریال برای تولیدکنندگان فرش در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب حسنی با اشاره به اینکه 19 هزار و 935 مورد پروانه کسب و کارت قالیبافی در همین مدت در اذربایجان شرقی صادر شده است، اظهارداشت: 10 فقره پروانه غیر متمرکز با تولید متمرکز فرش دستبافت نیز در شش ماهه نخست امسال صادر شده است.

به گفته حسنی، 31 هزار و 431 مورد گواهینامه مهارت از سوی سازمان فنی و حرفه ای استان برای قالیبافان معرفی شده از سوی اتحادیه فرش دستبافت صادر شده است.

وی گفت: اعزام هیئت های تجاری فرش دستبافت به کشور های چین، ترکیه، برگزاری دوره آموزشی طراحان و نقاشان، دعوت و بازدید خبرنگاران چینی به منظور شناساندن هر چه بیشتر هنر صنعت فرش دستبافت تبریز در بازار مصرف این کشور از جمله اقدامات صورت گرفته در زمینه توسعه هنر صنعت فرش دستبافت در آذربایجان شرقی در شش ماهه گذشته امسال است.

معاون بازرگانی سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی همچنین افزود: هماهنگی با بانکهای عامل در رابطه با پرداخت تسهیلات به قالیبافان، برگزاری 10 دوره بهبافی در استان، برگزاری نمایشگاه فرش دستبافت مراغه، معرفی قالیبافان برای بهره مندی از تسهیلات 50 میلیارد ریالی به بانک عامل، از دیگر اقدامات صورت گرفته در این راستا بوده است.