مطالبات ماشین سازی لرستان پرداخت شود

به گزارش خبرگزارش مهر، حبیب الله دهمرده در جلسه رفع مشکلات شرکت ماشین سازی لرستان اظهار داشت: حفظ اموال عمومی از طریق نظارت بر عملکرد مدیران، ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

وی ادامه داد: دستگاههایی که از طریق سهام عمومی باعث ایجاد فرصتهای شغلی شده اند به منظور تداوم و حفظ مشاغل ایجاد شده لازم است دستگاههای نظارتی حساسیت بیشتری داشته باشند تا از رکود در فعالیت های تولیدی جلوگیری شود.

استاندار لرستان افزود: مشکلات واحدهای تولیدی بحران دار، نه تنها نباید موجب هدر رفت اموال عمومی و رکود در انجام فعالیتهای تولیدی و از دست رفتن فرصتهای شغلی شود بلکه مدیران واحدهای مربوط ضمن اطلاع رسانی عمومی از طریق جراید و حضور مستمر در محل کار در بالا بردن راندمان کار و تولید فعال تر از سابق عمل کنند.

دهمرده در این راستا به معاون برنامه ریزی استاندار لرستان ماموریت داد تا با بررسی دقیق و کارشناسی ضمن هماهنگی با دیگر مدیران ذی ربط نسبت به حفظ و تداوم فعالیتهای تولیدی ماشین سازی لرستان و واحدهای مشابه در راستای حفظ بیت المال و اموال عمومی نهایت تلاش خود را به خرج دهد.

استاندار لرستان همچنین دستگاههای اجرایی استان را مکلف کرد برای جلوگیری از رکود فعالیتهای شرکت ماشین سازی لرستان، مطالبات به حق و قانونی ماشین سازی را در موعد مقرر پرداخت کنند تا فعالیتهای این واحد تولیدی و دیگر واحدهای مشابه دچار رکود نشده و فرصتهای شغلی از دست نرود.