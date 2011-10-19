خانواده های البرزی مدارک لازم برای سرشماری را آماده کنند

یحیی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: لازم است خانواده ها برای سهولت در امر سرشماری، مدارک هویتی خود و خانواده خود را که شامل کارت ملی و شناسنامه اعضای خانواده و کدپستی و یا قبوضی که کد پستی خانوار در آن درج شده باشد، می شود را هرچه زودتر آماده کنند.

مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری البرز بیان کرد: لازم است این مدارک به ماموران سرشماری که از دوم تا 22 آبان ماه مراجعه می کنند، ارائه شود.

رمضانی گفت: سه هزار و 299نفر عوامل ستادی و اجرایی کار سرشماری در استان را انجام می دهند دوره های آموزشی برای آمارگیران برگزار شده است.

این مسئول عنوان کرد: این امر کمک می کند تا انجام آمارگیری به بهترین نحو انجام شود و بیشترین بازدهی را به همراه داشته باشد.

احصای آمار دقیق جمعیتی یکی از شاخصهای تخصیص اعتبارات است

مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری البرز ادامه داد: احصای آمار دقیق جمعیتی به عنوان یکی از شاخصهای تخصیص اعتبارات و توزیع امکانات برای شهرستان و استان مطرح است که این امر باید مد نظر قرار گیرد.

این مسئول عنوان کرد: نتایج اطلاعات سرشماری عمومی نفوس ومسکن کاملا محرمانه است و فقط در نظام برنامه ریزی استفاده می شود.

رمضانی اضافه کرد: سرشماری باید به بهترین نحو انجام شود تا بتوان به آمار به دست آمده استناد کرد.