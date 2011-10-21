تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه بیست و نهم مهرماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیست و سوم ذیقعده سال 1432 هجری قمری و بیست و یکم اکتبر سال 2011 میلادی.

- هفدهمین دوره مسابقات تیراندازی باکمان قهرمانی آسیا از امروز در تهران پیگیری می‌شود.

- هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* ملوان بندرانزلی - داماش گیلان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی بندرانزلی

* تراکتورسازی تبریز - سایپای البرز، ساعت 16، ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز

* شاهین بوشهر - فجرسپاسی شیراز، ساعت 17، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* پرسپولیس - نفت تهران، ساعت 18:15، ورزشگاه آزادی تهران

- هفته چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار زیر به پایان می‌رسد:

* شیرین فراز کرمانشاه - ماشین سازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه انقلاب کرمانشاه

- هفته دهم رقابت‌های فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با برگزاری دیدار آئوسبورگ و وردربرمن آغاز می‌شود.