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۲۹ مهر ۱۳۹۰، ۹:۱۹

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌مهر - گروه‌ ورزشی: پیگیری رقابت‌های تیراندازی باکمان قهرمانی آسیا و برگزاری ادامه دیدارهای هفته یازدهم فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه بیست و نهم مهرماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیست و سوم ذیقعده سال 1432 هجری قمری و بیست و یکم اکتبر سال 2011 میلادی.

- هفدهمین دوره مسابقات تیراندازی باکمان قهرمانی آسیا از امروز در تهران پیگیری می‌شود.

- هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* ملوان بندرانزلی - داماش گیلان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی بندرانزلی
* تراکتورسازی تبریز - سایپای البرز، ساعت 16، ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز
* شاهین بوشهر - فجرسپاسی شیراز، ساعت 17، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
* پرسپولیس - نفت تهران، ساعت 18:15، ورزشگاه آزادی تهران

- هفته چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار زیر به پایان می‌رسد:
* شیرین فراز کرمانشاه - ماشین سازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه انقلاب کرمانشاه

- هفته دهم رقابت‌های فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با برگزاری دیدار آئوسبورگ و وردربرمن آغاز می‌شود.

کد مطلب 1438081

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