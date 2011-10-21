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۲۹ مهر ۱۳۹۰، ۹:۱۸

نمایش "پری" در رادیو فرهنگ بررسی می‌شود

نمایش "پری" در رادیو فرهنگ بررسی می‌شود

خیرالله تقیانی‌پور و جواد نوری نویسنده و کارگردان نمایش "پری" شنبه 30 مهر میهمان برنامه "هفت اقلیم" رادیو فرهنگ هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "پری" نوشته خیرالله نقیانی‌پور و کارگردانی مشترک خیرالله تقیانی‌پور و جواد نوری از یکشنبه 17 مهرماه در تماشاخانه سنگلج روی صحنه رفته است.

این نمایش که جزو آثار منتخب پانزدهمین جشنواره بین‌المللی آیینی سنتی است، از شیوه‌های نمایش ایرانی چون زن‌پوشی، سیاه‌بازی، سایه‌بازی، نقالی و ... استفاده می‌‌کند و در آن بازیگرانی چون رضا پاپی، جواد پورزند، مصطفی ساسانی، علی عامل‌هاشمی، رهام عسگرپور، محسن بابایی ربیعی، حسین شفیعی، علیرضا زراعی و علی رضاخانی به ایفای نقش می‌پردازند.

به همین مناسبت برنامه "هفت اقلیم" شنبه‌ها که ویژه تئاتر است با حضور نویسنده و کارگردان نمایش "پری" به نقد و بررسی آن می‌پردازد.

برنامه "هفت اقلیم" شنبه ویژه تئاتر کاری از گروه هنر شبکه رادیویی فرهنگ با اجرای حسن آزادی و کارشناسی امین عظیمی سردبیری و نویسندگی عباس غفاری و تهیه کنندگی هانی حسینی از ساعت 17 روی طول موج شبکه فرهنگ پخش می‌شود.
کد مطلب 1438082

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