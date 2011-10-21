به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "پری" نوشته خیرالله نقیانیپور و کارگردانی مشترک خیرالله تقیانیپور و جواد نوری از یکشنبه 17 مهرماه در تماشاخانه سنگلج روی صحنه رفته است.
این نمایش که جزو آثار منتخب پانزدهمین جشنواره بینالمللی آیینی سنتی است، از شیوههای نمایش ایرانی چون زنپوشی، سیاهبازی، سایهبازی، نقالی و ... استفاده میکند و در آن بازیگرانی چون رضا پاپی، جواد پورزند، مصطفی ساسانی، علی عاملهاشمی، رهام عسگرپور، محسن بابایی ربیعی، حسین شفیعی، علیرضا زراعی و علی رضاخانی به ایفای نقش میپردازند.
به همین مناسبت برنامه "هفت اقلیم" شنبهها که ویژه تئاتر است با حضور نویسنده و کارگردان نمایش "پری" به نقد و بررسی آن میپردازد.
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