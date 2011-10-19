به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادق عابدین بعد از ظهر چهارشنبه در همایش ائمه جمعه استان فارس افزود: در بدو ورود من به فارس با مشکلات مختلفی مواجه شدم که از جمله آنها کاهش بودجه سال 90 نسبت به سال قبل بود.

وی ادامه داد: بودجه سال 90 فارس نسبت به سال گذشته 80 میلیارد تومان کاهش داشته است.

استاندار فارس با بیان اینکه اولین هدف ما ایجاد تعامل و همدلی میان تمامی مسئولین فارس بود، یادآور شد: در اولین قدم با حضور نمایندگان استان کمیته ای تشکیل و تقسیم بندی های لازم جهت رسیدگی و تصویب حدود 100 طرح در فارس تشکیل داده شد.

صادق عابدین در ادامه سخنان خود با بیان اینکه باید از امکانات و سرمایه های مردمی استفاده شود، تصریح کرد: امکانات دولت در مقابل امکانات مردمی ناچیز است و تجربه استانهای موفق و توسعه یافته نشان می دهد که از امکانات و سرمایه های مردمی استفاده شده است.

وی افزود: تا کنون در بحث جذب سرمایه های مردمی موفق نبوده ایم در حالیکه استان فارس از پتانسیل بالایی برخوردار است.

استاندار فارس با اشاره به اینکه عدم موفقیت در جذب کمکهای مردمی نشان از فراهم نشدن محیط امن است، یادآور شد: اگر خواهان توسعه استان هستیم باید امنیت و اعتماد را در استان توسعه دهیم در حالیکه اتفاقاتی که طی چند سال گذشته در فارس روی داده حرکت معکوس بوده است.

صادق عابدین تاکید کرد: فارس محور توسعه جنوب کشور است که متاسفانه طی چند سال گذشته عده ای با ایجاد فضای ترس و نا امنی برای سرمایه گذاران باعث شدند که سرمایه ها از استان خارج شود.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه باید به سمت کشاورزی با مصرف کمتر و بازدهی بیشتر برویم، گفت: امروز شرایط آب در فارس مساعد نیست ولی با این وضعیت همچنان کشت محصولاتی از جمله ذرت در استان ادامه دارد در حالیکه باید نوع نگرش به بخش کشاورزی تغییر کند.

استاندار فارس تصریح کرد: با توجه به باغات فراوان و کشاورزی در استان فارس باید به سمت توجه به صنایع تبدیلی حرکت کنیم که در این راه سرمایه گذاران استان باید توجه داشته باشند که از امکانات و تسهیلاتی را که دولت برای این بخش فراهم کرده استفاده کنند.