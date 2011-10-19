دستگیری باند سرقت مسلحانه در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن امیری مقدم به خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی وقوع دو فقره سرقت مسلحانه " 19 مهرماه 89 و 20 اسفند 89" در مشهد که طی آن سه سارق مسلح نقابدار با یک دستگاه پراید سفید رنگ با پلاک جعلی اقدام به سرقت می کردند، این پرونده در پلیس آگاهی خراسان رضوی تحت رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: در پی این حوادث و با وجود اقدامات گسترده نتیجه مثبتی حاصل نشد تا اینکه پس از وقوع سرقت مسلحانه از موسسه مالی و اعتباری فردوسی " هشتم شهریور 90" توسط همین باند که با استفاده از سه قبضه اسلحه کلاشینکف و وینچستر و کلت کمری مجهز به صدا خفه کن اقدام شده بود، با توجه به اهمیت موضوع تیم ویژه ای از مجرب ترین کارگاهان عملیات ویژه مسئول پیگیری سه پرونده شدند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی اظهار کرد: حین اقدام و پیگیری، موضوع سرقت مسلحانه دیگری از طلا فروشی ها در 20 مهرماه جاری در مطهری شمالی به وقوع پیوست که اقدامات مامورین ویژه پرونده متمرکز و شتاب بیشتری یافت.

امیری مقدم گفت: در پی چندین ماه کار، تلاش شبانه روزی کارآگاهان به ثمر نشست و 26 مهرماه جاری سرکرده باند مورد ظن کاراگاهان قرار گرفت.

وی اعلام کرد: وی در یک اقدام غافلگیرانه در بلوار مطهری شناسایی و دستگیر شد که پس از انتقال به اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی با زیرکی خاص قصد منحرف کردن ذهن کارآگاهان را داشت اما با توجه به دلایل به دست آمده جای هیچگونه شکی برای مامورین در خصوص دخالت وی در سرقتهای مسلحانه اخیر وجود نداشت.

وی بیان کرد: سر دسته باند با ترفندی خاص در حالی که قصد داشت موضوع دستگیری خود را به اطلاع همدستانش برساند، بلافاصله تیم های عملیاتی به محل اختفا مجرمین عزیمت و موفق شدند همدست دیگر وی را در حین فرار با یک دستگاه خودروی تویوتا کارینا شناسایی و دستگیر کنند.

وی تاکید کرد: در بازرسی خودرو چندین قبضه اسلحه از جمله، کلاش، وینچستر و کلت کمری و همچنینی آلات و ادوات جرم و طلاجات مسروقه کشف و ضبط شد و در ادامه عملیات ها با حضور بازپرس پرونده و رئیس پلیس آگاهی در محل، آخرین عضو باند نیز دستگیر شد.

وی افزود: با انتقال متهمین به اداره عملیات ویژه و انجام تحقیقات مقدماتی فعال مجرمین صراحتا به 19فقره ارتکاب جرم از جمله 14 فقره سرقت مسلحانه طلافروشی و موسسات مالی اعتباری مشهد و یک فقره قتل طلافروش در حین سرقت مسلحانه و سرقت چهار دستگاه خودر و یک دستگاه موتور سیکلت اعتراف کردند.