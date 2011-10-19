مدیران همدانی شورای امر به معروف ادارات را احیا کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا آزادی در نشست مشترک معاونان ستاد احیا استان همدان با شورای امر به معروف و نهی از منکر آموزش و پرورش افزود: رفع آسیبهای اجتماعی و فرهنگی در گرو مشارکت و همکاری آحاد مردم است.

آزادی گفت: ترویج فرهنگ تذکر لسانی و احیای امر به معروف و نهی از منکر نیز در تحقق این خواسته نقش دارد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان نیز اظهار داشت: در سال گذشته یک هزار و 323 فعالیت با موضوع امر به معروف در مدارس و مقاطع مختلف تحصیلی استان همدان انجام شده است.

عباس حسنی محتشم افزود: دو هزار و 428 دانش آموز استان با بهره گیری از آموزشهای لازم عضو تیمهای تذکر لسانی هستند و در این زمینه بیش از 40 هزار کتاب و نرم افزار بین دانش آموزان توزیع شده است.

وی اضافه کرد: در سال جاری با شروع فعالیت مدارس شوراهای امر به معروف با افزایش 50 درصدی به 243 شورا ارتقا یافته و 787 نشست شورای امر به معروف مدارس تاکنون برگزار شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان از اجرای گسترده برنامه های هفته احیا امر به معروف و نهی از منکر در ماه محرم سالجاری در مدارس این استان خبر داد و گفت: همایش بزرگ دبیران شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان آموزش و پرورش آبان ماه سالجاری برگزار می شود.

حسنی محتشم افزود: این همایش با موضوع رفع آسیبها و به کارگیری روشهای موثر در احیا امر به معروف و طرح تذکر لسانی برگزار خواهد شد.