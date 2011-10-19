  1. استانها
  2. همدان
۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۲

آزادی:

مدیران همدانی شورای امر به معروف ادارات را احیا کنند

مدیران همدانی شورای امر به معروف ادارات را احیا کنند

همدان - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان همدان گفت: روسای شورای امر به معروف و نهی از منکر ادارات استان همدان باید شورای امر به معروف ادارات استان را احیا کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا آزادی در نشست مشترک معاونان ستاد احیا استان همدان با شورای امر به معروف و نهی از منکر آموزش و پرورش افزود: رفع آسیبهای اجتماعی و فرهنگی در گرو مشارکت و همکاری آحاد مردم است.

آزادی گفت: ترویج فرهنگ تذکر لسانی و احیای امر به معروف و نهی از منکر نیز در تحقق این خواسته نقش دارد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان نیز اظهار داشت: در سال گذشته یک هزار و 323 فعالیت با موضوع امر به معروف در مدارس و مقاطع مختلف تحصیلی استان همدان انجام شده است.

عباس حسنی محتشم افزود: دو هزار و 428 دانش آموز استان با بهره گیری از آموزشهای لازم عضو تیمهای تذکر لسانی هستند و در این زمینه بیش از 40 هزار کتاب و نرم افزار بین دانش آموزان توزیع شده است.

وی اضافه کرد: در سال جاری با شروع فعالیت مدارس شوراهای امر به معروف با افزایش 50 درصدی به 243 شورا ارتقا یافته و 787 نشست شورای امر به معروف مدارس تاکنون برگزار شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان از اجرای گسترده برنامه های هفته احیا امر به معروف و نهی از منکر در ماه محرم سالجاری در مدارس این استان خبر داد و گفت: همایش بزرگ دبیران شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان آموزش و پرورش آبان ماه سالجاری برگزار می شود.

حسنی محتشم افزود: این همایش با موضوع رفع آسیبها و به کارگیری روشهای موثر در احیا امر به معروف و طرح تذکر لسانی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1438089

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها