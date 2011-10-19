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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۷

دهمرده مطرح کرد:

نقطه آغازین تحول در سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد زیرساختهاست

نقطه آغازین تحول در سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد زیرساختهاست

خرم آباد - خبرگزاری مهر: استاندار لرستان گفت: نقطه آغازین تحول در سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد زیرساختها در استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله دهمرده در جلسه فعالان اقتصادی شهرستان خرم آباد ضمن بر شمردن قابلیت ها، توانمندیها و ظرفیتهای فوق العاده استان لرستان بر ضرورت برنامه ریزی برای به فعلیت رساندن این قابلیتها تاکید کرد.

وی گفت: ظرفیتها و قابلیتهای استان زمانی از بالقوه به بالفعل در می آید که زیرساختهای لازم به خصوص شبکه ارتباطات ریلی و جاده ای فراهم شود.

استاندار لرستان ادامه داد: برای تحقق این مهم آشکار ساختن ظرفیتهای استان برای جذب بخش خصوصی و تشویق آنها به سرمایه گذاری، نقطه آغازین این تحول است.

دهمرده یاد آور شد: استفاده از تجربیات موفق دیگر استانهای کشور از طریق برگزاری همایش های ملی و بین المللی و تدوین بانک اطلاعاتی مورد نیاز، موجب معرفی ظرفیتهای فرا منطقه ای و فرا ملی لرستان به ایران و اقتصاد منطقه و حتی بین المللی خواهد شد.

وی افزود: انتقال دانش و تجربه دیگران به عنوان اساس فعالیت های اقتصادی استان زمانی تأثیر گذار است که با توجه به شرایط اقلیمی و فرهنگی لرستان بومی سازی شود.

استاندار لرستان یادآور شد: وجود یک اتاق فکر متشکل از فعالان و عالمان اقتصادی می تواند در بومی سازی دانش و تجربه دیگران مفید واقع شده و با ارائه راهکارهای منطقی و حساب شده، مسیر توسعه استان را بیش از پیش مهیا سازد.

دهمرده افزود: طرح ها و ایده های بنیادی ممکن است مدتها به طول بینجامد تا به نتیجه دلخواه برسد بنابراین نباید انتظار نتیجه فوری از طرحها و ایده های بزرگ در یک بازه زمانی کوتاه داشته باشیم اما این به منزله آن نیست که از راههای میانبر و از تجارب دیگران و نیز طرح ها و ایده های زودبازده و پایدار غافل باشیم.

استاندار لرستان افزود: لرستان امروز نیازمند خود باوری، تلاش و همت مضاعف در سال جهاد اقتصادی است.

کد مطلب 1438094

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