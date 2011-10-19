نقطه آغازین تحول در سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد زیرساختهاست

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله دهمرده در جلسه فعالان اقتصادی شهرستان خرم آباد ضمن بر شمردن قابلیت ها، توانمندیها و ظرفیتهای فوق العاده استان لرستان بر ضرورت برنامه ریزی برای به فعلیت رساندن این قابلیتها تاکید کرد.

وی گفت: ظرفیتها و قابلیتهای استان زمانی از بالقوه به بالفعل در می آید که زیرساختهای لازم به خصوص شبکه ارتباطات ریلی و جاده ای فراهم شود.

استاندار لرستان ادامه داد: برای تحقق این مهم آشکار ساختن ظرفیتهای استان برای جذب بخش خصوصی و تشویق آنها به سرمایه گذاری، نقطه آغازین این تحول است.

دهمرده یاد آور شد: استفاده از تجربیات موفق دیگر استانهای کشور از طریق برگزاری همایش های ملی و بین المللی و تدوین بانک اطلاعاتی مورد نیاز، موجب معرفی ظرفیتهای فرا منطقه ای و فرا ملی لرستان به ایران و اقتصاد منطقه و حتی بین المللی خواهد شد.

وی افزود: انتقال دانش و تجربه دیگران به عنوان اساس فعالیت های اقتصادی استان زمانی تأثیر گذار است که با توجه به شرایط اقلیمی و فرهنگی لرستان بومی سازی شود.

استاندار لرستان یادآور شد: وجود یک اتاق فکر متشکل از فعالان و عالمان اقتصادی می تواند در بومی سازی دانش و تجربه دیگران مفید واقع شده و با ارائه راهکارهای منطقی و حساب شده، مسیر توسعه استان را بیش از پیش مهیا سازد.

دهمرده افزود: طرح ها و ایده های بنیادی ممکن است مدتها به طول بینجامد تا به نتیجه دلخواه برسد بنابراین نباید انتظار نتیجه فوری از طرحها و ایده های بزرگ در یک بازه زمانی کوتاه داشته باشیم اما این به منزله آن نیست که از راههای میانبر و از تجارب دیگران و نیز طرح ها و ایده های زودبازده و پایدار غافل باشیم.

استاندار لرستان افزود: لرستان امروز نیازمند خود باوری، تلاش و همت مضاعف در سال جهاد اقتصادی است.