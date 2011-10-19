راه اندازی رشته دکترای دارو سازی حرفه ای در دانشگاه آزاد ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جاسبی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد ارومیه افزود: در رشته های علوم پزشکی جای کار و تلاش بیشتری در آذربایجان غربی وجود داشته که مسئولان وزارت بهداشت باید نسبت به تاسیس این رشته ها در استان اهتمام بیشتری نشان دهند.

وی با بیان اینکه فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی از مهمترین برنامه های دانشگاه طی دهه چهارم فعالیت است، ادامه داد: در این راستا در حال حاضر سه واحد تحقیقاتی درمنطقه دو کشور شامل شهرهای ارومیه، زنجان و اردبیل فعال هستند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بیان داشت: در این دانشگاه در راستای فراهم کردن فرصتهای تحصیلی برای همه جوانان کشور پس از اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها شهریه دانشجویان مشغول به تحصیل فقط دو الی سه درصد افزایش یافته است.

به گفته جاسبی این اقدام به وسیله کاهش هزینه ها و با صرفه جویی و ایجاد درآمدهایی غیر از شهریه به منظور کاهش فشار بر دانشجویان انجام شده است.

این مسئول ادامه داد: چهار میلیون نفر تاکنون از این دانشگاه فارغ التحصیل و یک میلیون و 700 هزار دانشجو مشغول به تحصیل بوده و 30 هزار نفر هیئت علمی تمام وقت و 35 هزار نفر پرسنل در دانشگاه های آزاد مشغول به فعالیت هستند.

وی در پایان بیان داشت: هم اکنون دانشگاه آزاد در سطح کشور دارای 20 میلیون متر مربع فضای آموزشی و رفاهی و اداری است.

امروز ساختمان آموزشی شهید مهدی باکری واقع در مجتمع شماره سه این دانشگاه و واحد علوم و تحقیقات استان آذربایجان غربی افتتاح و به صورت رسمی مورد بهره برداری قرار گرفت.