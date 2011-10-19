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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۲۲

"داستان یک مرد "در بیست و سومین جشنواره تئاتر استان مرکزی روی صحنه رفت

"داستان یک مرد "در بیست و سومین جشنواره تئاتر استان مرکزی روی صحنه رفت

اراک - خبرگزاری مهر: در اولین اجرای بخش مسابقه بیست و سومین جشنواره تئاتر استان مرکزی نمایش "داستان یک مرد" کاری از اراک بروی صحنه رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "داستان یک مرد" کاری از گروه نمایش اشک و لبخند اراک به نویسندگی پوریا کاکاوند و کارگردانی سعید کمانی اولین نمایش بخش مسابقه بیست و سومین جشنواره تئاتر استان مرکزی بود که عصر روز چهارشنبه در سالن آمفی تئاتر پروفسور حسابی فرهنگسرای آیینه اراک به روی صحنه رفت.

براساس این گزارش در این نمایش سعید کمانی، ایمان ملکی و فرناز کمیجانی قصه نمایش نامه را بازی خود به پیش می برند.

در این نمایش که طراحی صحنه اش را سعید کمانی انجام داده قصه زوجی جوانی روایت می شود که زندگی آنها علیرغم شهرت بسیار زیاد مرد در عرصه طنز دستخوش مشکلات بسیاری است.

نمایش داستان یک مرد بعد از اجرا در نگارخانه استاد آشتیانی فرهنگسرای آیینه اراک مورد  نقد و بررسی قرار می گیرد.

نمایش هتل بی ستاره نیز در ساعت 19 امشب به عنوان دومین نمایش بخش مسابقه جشنواره به روی صحنه خواهد رفت.

کد مطلب 1438096

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