تمدید مهلت استخدام هیئت علمی قراردادی در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت ثبت نام و ارسال مدارک برای استخدام هیئت علمی قراردادی (پیمانی) در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران تا تاریخ پنجم آبان ماه سال جاری تمدید شد.

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی جهت تامین کادر هیئت علمی در کرج و شهرستانها، هیئت علمی قراردادی (پیمانی) استخدام می کند.

استخدام هیئت علمی قراردادی (پیمانی) در این زمینه از محل سهمیه مربوطه صورت می گیرد.

به این ترتیب، پژوهشکده یادشده تعداد 9 نفر از افراد دارای مدرک تحصیلی PhD واجد شرایط مربوطه را از طریق مصاحبه علمی - تخصصی و پس از طی مراحل گزینش وتایید صلاحیتهای عمومی استخدام و به کارگیری می کند.

این امر در چارچوب ضوابط و مقررات جذب اعضای هیئت علمی انجام می شود ضمن اینکه شرایط مربوط به این امر، تمام وقت است.