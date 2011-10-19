"احترام گل ها" در همدان نقد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیمور آقامحمدی اظهار داشت: احترام گل‌ها" مجموعه شعر کودک پایداری شامل آثاری از اعضای شب ادبیات کودک و نوجوان همدان به نام‌های غلامرضا بکتاش، مریم زندی و شهلا شهبازی‌حسابی است.

وی افزود: به همت و ابتکار دفتر آفرینش‌های ادبی حوزه هنری همدان، شب ادبیات کودک و نوجوان همدان با پشت سر گذاشتن 12 جلسه، به سالگرد تأسیس خود رسیده است.

سرپرست دفتر آفرینش‌های ادبی حوزه هنری استان همدان اظهار داشت: این برنامه به شکل ماهانه برگزار می‌شود و شاعران، نویسندگان، منتقدان و تصویرگران کودک و نوجوان گرد هم می‌آیند و به بحث و گفت‌وگو می‌پردازند.

آقامحمدی ادامه داد: غلامرضا بکتاش، بهناز ضرابی‌زاده، سید مهرداد موسویان، مریم زندی، شهلا شهبازی حسابی، مهین سمواتی، حامد محقق، مریم زرنشان، پرهام عرب و لیلی رضایی خوشخرام اعضای اصلی این مجموعه هستند.

سرپرست آفرینش‌های ادبی اداره حوزه هنری همدان با اشاره به اهمیت توجه به مقوله نقد در تولیدات حوزه هنری افزود: پس از گذشت چند ماه از انتشار و رونمایی از کتاب "احترام گل‌ها" جلسه نقد آن با حضور محمدکاظم مزینانی، شاعر، نویسنده و منتقد کشوری برگزار شد.

وی گفت: این برنامه همزمان با جشن یک‌سالگی شب ادبیات کودک و نوجوان همدان در سالن شماره دو سینما قدس همدان برپا شد.