حضور استاندار آذربایجان غربی در جمع والیبالیستهای آذری

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده بعد از ظهر چهارشنبه در بین اعضای تیم والیبال دانش آموزی آذربایجان غربی بعد از کسب پیروزی در مقابل تیم مدعی چین و راهیابی به فینال چهارمین دوره رقابتهای والیبال دانش آموزان آسیا حضور یافت و کسب پیروزی را به این تیم تبریک گفت.

وی در این دیدار ضمن مثبت ارزیابی کردن روند برگزاری مسابقات، راهیابی تیم والیبال آذربایجان غربی به عنوان یکی از نمایندگان جمهوری اسلامی ایران به فینال مسابقات را نشان از ظرفیتهای بالقوه استان در حوزه ورزش و به ویژه رشته والیبال عنوان کرد.

رسول بنایی کیا سرمربی تیم والیبال آذربایجان غربی نیز در این دیدار ضمن تقدیر از حضور استاندار در جمع اعضای تیم والیبال دانش آموزی استان از حمایتهای وی، گفت: این حضور باعث افزایش روحیه اعضای تیم و کادر فنی برای حضور در فینال مسابقات است.

استاندار آذربایجان غربی در جریان این دیدار اظهار داشت: در صورت کسب پیروزی بازیکنان، اعضای کادر فنی و دو نفر از خبرنگاران فیش حج عمره را دریافت می کنند.

چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزی آسیا با حضور شش تیم خارجی و دو تیم داخلی ایران و آذربایجان غربی در شهرستان ارومیه از 21 تا 28 مهرماه برگزار می شود.



در گروه الف تیمهای ایران، چین، مالزی و سنگاپور و در گروه ب نیز تیمهای آذربایجان غربی، سریلانکا، اندونزی و تایلند حضور دارند.