راهکار آموزش استدلال به فرزندان/ "نه" گفتن را برای کودکان ساده کنیم

دکتر یحیی قائدی عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم درباره اینکه چگونه میتوانیم تفکر منطقی را در کودکانمان نهادینه کنیم به خبرنگار مهر گفت: از طریق برنامه آموزشی فلسفه برای کودکان و برنامههای مشابه آن و یا هر برنامهای که اهداف این برنامهها را در نظر داشته باشد.
وی افزود: نکته اول این است که ما درس منطق را به جز در سال آخر دبیرستان آن هم در رشته علوم انسانی از آموزش و پرورش حذف کردهایم، در سایر دروس هم هیچ تلاشی برای اینکه به دانشآموزان کمک کنیم که صاحب تفکر منطقی شوند نکردهایم. به طبع با این وضعیت، این اتفاق (تفکر منطقی در کودکان) رخ نمی دهد.
عضو هیئت علمی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم ادامه داد: بحث دوم این است که اگر حتی دروسی هم بعنوان منطق در مدرسهها گنجانده شود معلوم نیست که این دروس منطقی تفکر منطقی بدنبال خود بیاورند. زیرا تنها یکسری تعاریف از کلیات و دانستن عرَض و ذات و اینها است اما اینکه چگونه میشود داوری و قضاوت و استدلال را به کودکان آموخت این تنها با برنامه فلسفه برای کودکان که تفکر منطقی را در کودک یاد و تمرین میدهد، شدنی است.
این محقق و پژوهشگر حوزه علوم تربیتی و شناختی تصریح کرد: این برنامه به کودک یاد میهد بدون اینکه به تعاریف و دانستن فلسفه توجه کند برای قضاوتهایش دلیل بیاورد و وقتی کودکی مدتها این کار را تمرین کند به تدریج تفکر منطقی و منطقی فکر کردن هم در او بوجود میآید.
این استاد دانشگاه یادآورشد: به عبارتی ما نیاز به روشی داریم که بچهها بتوانند با اتکای به آن ، روش منطقی فکر کردن را بیاموزند و به واسطه آن روش منطقی تصمیم بگیرند. اگر مدتهای مدیدی این برنامه را تمرین کنند آنوقت تفکر منطقی در آنها نهادینه میشود.
قائدی در مورد اینکه چگونه میتوان قدرت "نه" گفتن را در کودکانمان تقویت کنیم هم گفت: برای اینکه فرزندانمان در سنین مختلف و موقعیتهای گوناگون قدرت نه گفتن داشته باشند این هم نیاز به استدلال و تفکر منطقی و برنامه فلسفه برای کودکان دارد. اساسا یکی از اهداف چنین برنامههایی پاسخ به همین نیاز است. یعنی زمانی ما میتوانیم نه بگوییم که برای نه گفتن دلیل داشته باشیم. وقتی توانستیم خوب استدلال کنیم که چرا چنین چیزی را میخواهیم یا نمیخواهیم آنوقت نه گفتن برایمان آسان میشود.
وی در پایان تأکید کرد: اگر بارها و بارها تمرین کنیم که استدلال برای انجام کارهایمان داشته باشیم قدرت نه گفتن هم بالا میرود یعنی علاوه بر تفکر منطقی نیاز به یک جو استدلالی و گفتگویی داریم که اگر بچهها بتوانند درباره انتخابهایشان گفتگو کنند قاعدتا در آنجا میتوانند بگویند که چه چیزی برای من مناسب است یا مناسب نیست.
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