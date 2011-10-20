راهکار آموزش استدلال به فرزندان/ "نه" گفتن را برای کودکان ساده کنیم

دکتر یحیی قائدی عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم درباره اینکه چگونه می‎توانیم تفکر منطقی را در کودکانمان نهادینه کنیم به خبرنگار مهر گفت: از طریق برنامه آموزشی فلسفه برای کودکان و برنامه‏های مشابه آن و یا هر برنامه‎ای که اهداف این برنامه‏ها را در نظر داشته باشد.

وی افزود: نکته اول این است که ما درس منطق را به جز در سال آخر دبیرستان آن هم در رشته علوم انسانی از آموزش و پرورش حذف کرده‎ایم، در سایر دروس هم هیچ تلاشی برای اینکه به دانش‏آموزان کمک کنیم که صاحب تفکر منطقی شوند نکرده‎ا‎‎‏‎‌یم. به طبع با این وضعیت، این اتفاق (تفکر منطقی در کودکان) رخ نمی دهد.

عضو هیئت علمی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم ادامه داد: بحث دوم این است که اگر حتی دروسی هم بعنوان منطق در مدرسه‎ها گنجانده شود معلوم نیست که این دروس منطقی تفکر منطقی بدنبال خود بیاورند. زیرا تنها یکسری تعاریف از کلیات و دانستن عرَض و ذات و اینها است اما اینکه چگونه می‎شود داوری و قضاوت و استدلال را به کودکان آموخت این تنها با برنامه فلسفه برای کودکان که تفکر منطقی را در کودک یاد و تمرین می‎دهد، شدنی است.

این محقق و پژوهشگر حوزه علوم تربیتی و شناختی تصریح کرد: این برنامه به کودک یاد می‏هد بدون اینکه به تعاریف و دانستن فلسفه توجه کند برای قضاوتهایش دلیل بیاورد و وقتی کودکی مدتها این کار را تمرین کند به تدریج تفکر منطقی و منطقی فکر کردن هم در او بوجود می‎آید.

این استاد دانشگاه یادآورشد: به عبارتی ما نیاز به روشی داریم که بچه‏ها بتوانند با اتکای به ‏آن ، روش منطقی فکر کردن را بیاموزند و به واسطه آن روش منطقی تصمیم بگیرند. اگر مدتهای مدیدی این برنامه را تمرین کنند آنوقت تفکر منطقی در آنها نهادینه می‎شود.

قائدی در مورد اینکه چگونه می‎توان قدرت "نه" گفتن را در کودکانمان تقویت کنیم هم گفت: برای اینکه فرزندانمان در سنین مختلف و موقعیتهای گوناگون قدرت نه گفتن داشته باشند این هم نیاز به استدلال و تفکر منطقی و برنامه فلسفه برای کودکان دارد. اساسا یکی از اهداف چنین برنامه‏هایی پاسخ به همین نیاز است. یعنی زمانی ما می‏توانیم نه بگوییم که برای نه گفتن دلیل داشته باشیم. وقتی توانستیم خوب استدلال کنیم که چرا چنین چیزی را می‏خواهیم یا نمی‏خواهیم آنوقت نه گفتن برایمان آسان می‎شود.

وی در پایان تأکید کرد: اگر بارها و بارها تمرین کنیم که استدلال برای انجام کارهایمان داشته باشیم قدرت نه گفتن هم بالا می‏رود یعنی علاوه بر تفکر منطقی نیاز به یک جو استدلالی و گفتگویی داریم که اگر بچه‏ها بتوانند درباره انتخابهایشان گفتگو کنند قاعدتا در آنجا می‎توانند بگویند که چه چیزی برای من مناسب است یا مناسب نیست.