به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا عصر چهارشنبه در مراسم عملیات اجرایی طرح بازسازی بقعه متبرکه امامزاده حسن (ع) شهرستان فیروزه، اظهارکرد: یکی از کارهایی که دشمن به‌شدت به دنبال آن است، جنگ نرم است و بخش فرهنگی بخش مهمی است که باید در اوقاف شهرستان‌ها به‌شکل ویژه‌ای دیده شود.

نماینده شهرستان‌های نیشابور و فیروزه تصریح کرد: اوقاف در اداره دانشکده‌های علوم قرآنی و تربیت مربیان قرآنی، بخش احیا رقبات وقفی، بازسازی و مرمت اماکن متبرکه و مقدس کارهای خوبی انجام داده است که جای تشکر دارد.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور، گفت: از آنجایی که سالانه مسافران و زائران زیادی به استان ولایت‌مدار خراسان رضوی سفر می‌کنند باید فضای امامزادگان را برای پذیرایی از زائران و مسافران آماده کنیم.

حجت‌الاسلام محمد ذاکری گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در تبدیل بقای متبرکه به قطب‌های فرهنگی بایستی این اماکن طوری آماده‌سازی شوند تا با بهره‌برداری و ساخت و ساز مناسب بتوان در این اماکن، کار فرهنگی کرد.

وی در ادامه نقش مسئولان و مردم و هیأت امنا را در ساخت و ساز این اماکن مقدس مهم دانست و تاکید کرد: باید همه دست در دست هم دهیم و با تلاش مضاعف در عمران و آبادانی این اماکن گام برداریم تا به اجر دنیوی و اخروی برسیم.

این مراسم با حضور حجت‌الاسلام گنابادی‌نژاد مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی، فرماندار و جمعی از مسئولان و خانواده‌های معظم شهدا شهرستان فیروزه در محل امامزاده حسن (ع) برگزار شد.