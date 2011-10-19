کارمندان دستگاه های دولتی همدان در حفظ حجاب الگو باشند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر فامیل کریمی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه بازرسان عفاف و حجاب استانداری همدان اظهار داشت: توجه به رعایت عفاف و حجاب یک تکلیف سازمانی است و در کنار این تکلیف، باید تکلیف قانونی خود را نیز احصا کرد.

وی با اشاره به ضرورت فعالیت ادارات و سازمان‌ها در زمینه ترویج عفاف و حجاب گفت: کسی نمی‌تواند مقابل این تکلیف و دستورالعمل قانونی مقاومت کند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان با بیان اینکه در زمینه عفاف و حجاب ظرفیت‌ها ایجادی است و مدیران باید با این اقدام ظرفیت‌ دستگاه و سازمان‌های خود را ترقی بخشند، گفت: اگر مدیری در این خصوص مقاومت کند یا همکاری‌های لازم را نداشته باشد با برخورد جدی روبه رو خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه اصناف و تعاونی‌ها نیز باید در این زمینه فعالیت جدی انجام دهند، گفت: در صورت مشاهده موارد کوتاهی، حتی مجوز اصناف نیز لغو می شود.

فامیل کریمی با تاکید بر ضرورت رعایت عفاف و حجاب در ادارات دولتی اظهار داشت: ادارات تأثیر گذار و خدمات رسان باید در این زمینه فعالیت بیشتری داشته باشند زیرا بیشتر با مردم در ارتباط هستند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان تاکید کرد: ادارات باید در این بحث رضایت عمومی مردم را جلب کنند زیرا رعایت عفاف و حجاب خواسته عموم مردم است.

وی تاکید کرد: فرمانداران باید با ایجاد کمیته‌ای در شهرستانها ضمن توجه به معیارها و فعالیت خود، به این موضوع ورود پیدا کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان در پایان با اشاره به ضرورت اطلاع رسانی و حضور رسانه‌ها در این عرصه تاکید کرد: رسانه‌ها باید دلسوزانه برای اجرای هرچه بهتر این تکلیف تلاش و از حاشیه نگاری و فضا سازی‌های منفی خودداری کنند.