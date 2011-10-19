برتری مطلق دلاور مردان ایرانی در رقابت های کشتی سنتی جوانان آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات در رشته‌های چوخه، آلیش، تاتارگوراش و قزاق کورسی برگزار شد که طی آن نمایندگان کشورمان موفق شدند نتایج الهام بخشی را از آن خود کنند.

نتایج کامل روز اول این مسابقات که در آن مسابقات آسیایی برگزار شد به شرح زیر است:

مقام های اول تا سوم در کشتی چوخه در وزن 65 کیلوگرم نصیب علی شاهرودیان از ایران، سعید رضاییان از ایرانو یقمر بکینج از ترکمنستان – آناتولی خمیکو از ازبکستان شد.

در وزن 75 کیلو گرممقام اول را مجتبی زمانی از ایران، مصطفی تقوی از ایران و مقام سوم مشترک نیز یوری یوف از ازبکستان – مراد سیدف از ترکمنستان بدست آوردند.

در وزن 85 کیلو گرم، جعفر یونسی از ایران اول، اردل اژان از قزاقستان دوم و محمد روحانی از ایران – ری بیک سریک پاتف از قزاقستان به طور مشترک سوم شدند.

در وزن به اضافه 85 کیلوگرم نیز مقام اول را کامران رستمی از ایران و مقام دوم را سعید قاسمی از ایران کسب کرده و مقام سوم نیز به صورت مشترک به عباس مراد جان از ازبکستان – بیک زاد سایف بیکوف از قزاقستان رسید.

مقام های اول تا دو در رشته "تاتارگوراش"در وزن 70 کیلو گرم به ترتیب به یعقوب کر از ایران، شاه محمد آقا نوف از ترکمنستان رسید و مقام سوم را نیز حمید میرزایی و حسین الیاسی از ایران بدست آوردند.

در وزن 80 کیلو گرم نیز مقام اول را امیر محمد پناهی از ایران، مقام دوم را خدا مراد منگلی زاده از ایران و مقام سوم مشترک نیز نصیب عقیل نمازی – رامین گری از ایرانشد.

در وزن 90 کیلو گرم این رشته نیز مقام اول به محمد کاظمی از ایران، مقام دوم به مصطفی رحیمی فر از ایران و مقام سوم به طور مشترک به ابوالفضل عباسیان از ایران – امیر سلیمانی از ایران رسید.

در وزن به اضافه 90 کیلو گرم این رشته نیزسعید وافری از ایران مقام اول، خسرو رحیمی از ایران مقام دوم، هادی کردی از ایران – محمد رضا خیرالله زاده از ایران مقام سوم مشترک را کسب کردند.

در رشته ورزشی "آلیش" نیز در وزن 70 کیلو گرم مقام اول به بابا مراد رجب اف از ترکمنستان، مقام دوم به حسین الیاسی از ایران و مقام سوم مشترک به حمید میرزایی از ایران – عبدالرضا کوهی از ایران رسید.

در وزن 80 کیلو گرم نیز مقام اول را باتیر اوگلی از ترکمنستان، مقام دوم را عادلشاه ایستی بایف از ترکمنستان و مقام سوم مشترک نیز نصیب عقیل نمازی از ایران – رامین گری از ایران رسید.

در وزن 90 کیلوگرم آلیش نیز مدال های مقام اول به رامیجان عزیز دا از ازبکستان، مقام دوم به مصطفی رحیم فر از ایرانو مقام سوم مشترک به عوض همرایف از ترکمنستان – ابوالفضل عباسیان از ایران رسید.

در وزن به اضافه 90 کیلو گرممقام اول را سعید وافری از ایران، مقام دوم را هادی کردی از ایران و مقام سوم مشترک به محمد رضا خیرالله زاده از ایران – خسرو رحیمی از ایران رسید.

در رشته "قزاق کورسی" در وزن 60 کیلو گرممقام اول را ایتور ژابیک از قزاقستان، مقام دوم را احمد خادمی از ایرانو مقام سوم را یوراج سانجو از هند کسب کرد.

در وزن 70 کیلو گرم نیز مقام اول را حسین الیاسی از ایران، مقام دوم را داستان کارا سایف از قزاقستان و مقام سوم مشترک را یعقوب کر از ایران – شاموهامت آقا هانوف از ترکمنستان بدست آوردند.

در وزن 80 کیلو گرم نیز مقام اول را آلیجان استابایف از ترکمنستان، مقام دوم را خدا مراد منگلی زاده از ایران و مقام سوم مشترک را امیر محمد پاهانی از ایران – باقر اوغلی سیدی از ترکمنستان کسب کردند.

در وزن 90 کیلو گرم نیز مقام اول تا سوم را به ترتیب آیبک سریبای از قزاقستان، امیر سلیمانی از ایران و عوض همرایف از ترکمنستان – محمد کاظمی از ایران کسب کردند.

در وزن به اضافه 90 کیلو گرم:نیز مقام اول به هادی کردی از ایران، مقام دوم به سعید وافری از ایران و مقام سوم مشترک نیز به خسرو رحیمی از ایران – محمد رضا خیرالله زاده از ایران رسید.