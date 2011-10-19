برگزاری سه دوره آموزشی در موسسه اصلاح بذر برای کارشناسان لبنانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در سال جاری با هماهنگی و برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی و موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سه دوره بازدید و آموزش برای کارشناسان کشاورزی کشور لبنان انجام شد.

این بازدیدها و آموزش به صورت ستادی و میدانی از بخشهای تحقیقاتی ذرت و گیاهان علوفه ای، باغبانی و سبزی و صیفی و حبوبات آبی کشور انجام شد.

در این دوره های آموزشی، 16 نفر از کارشناسان کشاورزی لبنانی با فعالیتهای بخشهای تحقیقاتی مذکور آشنا شده اند.

همچنین مسئولان اداره کل امور بین الملل و سازمانهای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی، رضایت کامل خود را نسبت به این آموزشها و بازدیدهای مزرعه ای وآزمایشگاهی ابراز کرده اند.

گردهمایی مدیران زراعت و باغبانی استانها انجام شد

گردهمایی مدیران زراعت و باغبانی استانی حوزه معاونت امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر برگزار شد.

این گردهمایی در راستای ارائه سیاستهای معاونت، الگوی کشت و تبیین محصولات، بررسی دستورالعمل و موافقتنامه کمکهای فنی و اعتباری برگزار شده است.

ارائه نظرات مدیران استانی توسط نمایندگان استانها از دیگر اهداف برگزاری گردهمایی یادشده بوده است.