به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که به تازگی پروانه نمایش خانگی آن صادر شده است، هشتم آبان ماه از سوی پخش الوند به همراه فیلم پشت صحنه وارد بازار خواهد شد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: خانباجی صبح اول وقت لباس پوشیده کفش به پا کرده و آماده می‌شود. وصیت نامه پدرش (که دستور اجری مراسم سنتی ناراندازی است) و انار و کله قند و شاباش و ... را داخل صندوقچه گذاشته و راهی جشن عروسی برادرزاده‌اش می‌شود. البته خانباجی به عروسی دعوت نشده است...

در فیلم "نار" گلاب آدینه، سارا خوئینی‌ها، فقیهه سلطانی، ماه چهره خلیلی، سحر قریشی، امیرحسین رستمی، افشین کتانچی، سیروس همتی، البرزنبویان و ملیکا پارسا به ایفای نقش می‌پردازند.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: بهار رضایی، تهیه‌کننده: سعید شرفی‌کیا، فیلمبردار: یوسف شهیدی‌فر، تدوین: حسام شریعتمداراحمدی، موسیقی: سیاوش امامی، خواننده تیتراژ ابتدایی و انتهایی: گلاب آدینه و البرز نبویان.

بهار رضایی پیش از این فیلم کوتاه "بالابر"، "رقض آزادی"، "کارت" و... را ساخته و جوایزی را هم از آن خود کرده است. همچنین وی فیلم مستند نیمه بلند "مدسیتی" را هم کارگردانی کرده است.

وی مدتی پیش پروانه ساخت اولین فیلم بلند سینمایی خود را با عنوان "باغ میمون" به تهیه کنندگی طهورا بوالقاسمی دریاقت کرد که به دلیل تامین نشدن مائل مالی به مرحله ساخت نرسید.