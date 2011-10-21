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۲۹ مهر ۱۳۹۰، ۸:۳۱

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه:‌ عجله داشتن و فعالیتهای شتابزده معمولا سرانجام خوبی ندارد، چون کارهایی که با عجله توأم هستند فرصتی برای فکر و بررسی جوانب باقی نمی‌گذارند و همین عامل رفتارهای غیراصولی است که اطرافیان و جامعه آن را پس زده، نتیجه مثبتی برایمان نخواهند داشت.

آیه روز:

وَلَوْ یُعَجِّلُ اللّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَیْرِ لَقُضِیَ إِلَیْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِینَ لاَ یَرْجُونَ لِقَاءنَا فِی طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُونَ .

اگر خدا براى مردم به همان شتاب که آنان در کار خیر مى‏طلبند در رساندن بلا به آنها شتاب مى‏نمود قطعا اجلشان فرا مى‏رسید پس کسانى را که به دیدار ما امید ندارند در طغیانشان رها مى‏کنیم تا سرگردان بمانند .

سوره یونس، آیه 11

حدیث امروز:

امام علی(ع):

مِنَ الخُرقِ المعاجَلَةُ قَبلَ الإمکانِ و الاَناةٌ بعدَ الفُرصةِ.

شتاب کردن در کاری پیش از بدست آوردن توانایی و سستی کردن بعد از به دست آوردن فرصت از نادانی است.

جهادالنفس، ح829
 

کد مطلب 1438118

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