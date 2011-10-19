به گزارش خبرگزاری مهر، میودراگ یسیچ اظهار داشت: هدف ما خوب بازی کردن است به همین خاطر همه بازیهای خود را با این قصد شروع کرده و ادامه خواهیم داد.

یسیچ افزود: متاسفانه در بیشتر بازیها از روی اشتباهات فردی گل دریافت می کنیم و این در حالی است که بازی و میدان را در اختیار داریم و جریان بازی در اختیار شهرداری است.

وی تصریح کرد: با بازیکنان خلاق و با انگیزه ای که داریم می توانیم حملات بیشتری را روی دروازه حریف طراحی کنیم و معتقد هستم که اگر شهرداری تبریز کمی شانس داشت حتما جایگاهش در جدول بسیار بالاتر از این بود.

یسیچ بازی برابر صبا را سخت دانست و اضافه کرد: اگر بازیکنانم دستورات تاکتیکیم را در زمین به نمایش بگذارند مطمئن باشید تیم صبا را در خانه اش شکست خواهیم داد.

رکورد شکست ناپذیری خود را حفظ خواهیم کرد



مدیرعامل باشگاه شهرداری تبریز نیز اظهار داشت: پس از پایان بدشانسی ها و تساوی های پی در پی خوشبختانه تیم روی خط برد قرار گرفته و امیدواریم رکورد شکست ناپذیری در خارج از شهرمان تبریز را حفظ کنیم.

میر معصوم سهرابی افزود: تیم شهرداری تبریزترکیبی از بازیکنان با تجربه و جوان است و این تیم با تکیه بر انرژی و تجربه یعنی جوانان و با تجربه ها پتانسیل آنرا دارد تا پدیده لیگ یازدهم شود.

وی تاکید کرد: یکی از سیاستهای مهم باشگاه شهرداری بها دادن به بازیکنان بومی است و این تیم با استفاده از بازیکنان بومی می خواهد روح امید را در نوجوانان و جوانان تبریز و آذربایجان زنده نماید تا آینده داران فوتبال تبریز امیدی برای بازی در تیم شهرشان داشته باشند.

سهرابی تصریح کرد: به عنوان یک تبریزی دین خود را برای تربیت فوتبالیست برای شهر و استانم احساس می کنم و هیچ وقت نمی خواهم صاحب تیمی باشم که بازیکنی از تبریز در آن حضور ندارد.

مدیرعامل شهرداری افزود: ارزش کار شهرداری موقعی مشخص خواهد شد که موفقیتهای این تیم با ترکیبی از بازیکنان بومی و بازیکنان شاخص غیر بومی انجام گیرد تا فرندان تبریز نیز در موفقتهای تیم شهرشان سهیم باشند.

وی همچنین در خصوص بازی صبای قم گفت: صبا تیم جوان و خوبی است و توانسته خود را در 10 هفته گذشته به عنوان یکی از مدعیان مطرح کند. صبا تیم هایی چون تراکتور، راه آهن، سایپا، ملوان، مس سرچشمه، فولاد خوزستان را شکست داده و نشان داده است که تیم یکدستی است اما شهرداری هم در خارج خانه به هیچ تیمی باج نمی دهد و مطمئنا بازی سختی در انتظار هر دو تیم است.

بازیکنان تیم شهرداری به خود باوری رسیده اند



همچنین قائم مقام باشگاه شهرداری تبریز نیز گفت: خوشبختانه بچه ها با دو برد پیاپی به خود باوری رسیده اند و امیدوارانه به بازیهای آینده خود فکر می کنند.

یونس قوام لاله افزود: همگان شاهد بودند که با وجود کسب تساوی ها، شهرداری در تمامی بازیها مستحق برد بود اما در فوتبال به بازی خوب امتیاز نمی دهند و باید تیم علاوه بر داشتن شایستگی های فنی فاکتورهای دیگری نیز داشته باشد.

وی تاکید کرد: دیگر مردم انتظار دارند شهرداری به عنوان نماینده ای از فوتبال تبریز خودی نشان دهد و با پیروزیهایش دل این مردم نجیب را شاد کند.

قوام در خصوص بازی حساس روز شنبه برابر صبای قم اظهار داشت: درست است که صبا لیگ را خوب آغاز کرد ولی هم اکنون با دو باخت پیاپی در آستانه ورود به بحران قرار دارد و شهرداری تبریز می تواند با تحمیل سومین باخت پیاپی به این تیم آن را از کنار تیمهای مدعی پایین بکشد.

وی اضافه کرد: همچین شهرداری می تواند با موفقیت در این بازی خود را تا مرز صدرنشینان بالا کشیده و امیدوارانه به کار خود در لیگ ادامه دهد.

قوام تصریح کرد: برای موفقیت و کسب سهمیه آسیا شهرداری به یک "یا علی" نیاز دارد و با همتی که در مردم و بازیکنان سراغ داریم امیدواریم به این مهم دست یابیم.

شهرداری تبریز تیم یکدستی است که بازیهای خوبی در لیگ یازدهم به نمایش گذاشته، این تیم با دو باخت برابر سپاهان و تراکتورسازی مقداری در روند رو به صعودش خلل وارد شد اما با درایت مدیران خود یکبار دیگر توانسته روند رو به رشد خود را ادامه دهد این تیم تا هفته یازدهم فقط دو باخت در کارنامه دارد و جزو تیمهای کم بازنده لیگ بشمار می رود.

بازی برابر صبای قم برای شهرداری و تیم مقابلش بسیار حائز اهمیت است زیرا شهرداری با برد برابر صبا می تواند به جمع مدعیان بپیوندد و در صورت باخت باید همچنان در میانه های جدول غوطه ور شود و صبا نیز با باخت برابرشهرداری علاوه بر تحمل سومین باخت نمی تواند با رقبایی چون نفت، استقلال و تراکتور در صدر جدول رقابت کند.

شهرداری تبریز تنها تیمی است که تا هفته یازدهم در خارج از خانه نباخته است. این تیم در مقابل مس کرمان و فولاد اهواز به نتیجه تساوی دست یافته و توانسته است تیم های پرسپولیس تهران، مس سرچشمه را در خارج از خانه شکست دهد.

شهرداری هم اکنون با دو برد پیاپی که در برابر مس سرچشمه و ملوان انزلی به دست آورده است هم اکنون هم امتیاز با تیم رده هفتم صنعت نفت آبادان و به خاطر تفاضل در رده هشتم قرار دارد این تیم در صورت کسب نتیجه در برابر صبای قم به سومین برد پیاپی خود دست خواهد یافت و برای حضور در بین تیمهای بالای جدول امیدوار خواهد بود.

تیم فوتبال شهرداری تبریز روز شنبه 30 مهرماه جاری در ورزشگاه یادگار امام قم به مصاف صبای قم خواهد رفت.