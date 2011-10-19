استان مرکزی از استانهای منتخب کشور در توسعه ورزش همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو قمری ظهر چهارشنبه با بیان این مطلب در شورای ورزش همگانی استان مرکزی افزود: فدراسیون ورزشهای همگانی با ارزیابی عملکرد استانها در حوزه ورزش همگانی سه شهر اراک، شیراز و مشهد را به عنوان شهرهای برگزیده کشور در این بخش معرفی کرده است.
وی ترویج ورزش همگانی را ضامن سلامت جامعه دانست و گفت: اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی در تلاش است تا با برگزاری جشنواره های ورزشی در سراسر استان مرکزی بستر لازم برای رشد و گسترش ورزش همگانی را در استان بیش از پیش فراهم کند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی در ادامه ضمن تقدیر از شهردرای اراک در نصب دستگاههای ورزشی در پارک ها بیان داشت: این مهم باید در تمام نقاط شهر اراک تعمیم یابد.
خسرو قمری گفت: با توجه به استعداد خوب جوانان استان مرکزی در رشته دوچرخه سواری اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی در تلاش است تا با ایجاد زیرساخت های لازم شهری توسعه ورزش دوچرخهسواری را امکانپذیر کند.
وی یادآور شد: اختصاص مسیر ویژه دوچرخهسواری در سطح شهرهای استان به ویژه شهر اراک از نیازهای ضروری درراستای تحقق این مهم است که برنامهریزی لازم در این باره آغاز شده است
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