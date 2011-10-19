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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۲۱

قمری:

استان مرکزی از استانهای منتخب کشور در توسعه ورزش همگانی است

استان مرکزی از استانهای منتخب کشور در توسعه ورزش همگانی است

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکز یگفت: استان مرکزی از استانهای منتخب و دارای رتبه در حوزه توجه و توسعه ورزش همگانی در کشور معرفی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو قمری ظهر چهارشنبه با بیان این مطلب در شورای ورزش همگانی استان مرکزی افزود: فدراسیون ورزشهای همگانی با ارزیابی عملکرد استانها در حوزه ورزش همگانی سه شهر اراک، شیراز و مشهد را به عنوان شهرهای برگزیده کشور در این بخش معرفی کرده است.

وی ترویج ورزش همگانی را ضامن سلامت جامعه دانست و گفت: اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی در تلاش است تا با برگزاری جشنواره های ورزشی در سراسر استان مرکزی بستر لازم برای رشد و گسترش ورزش همگانی را در استان بیش از پیش فراهم کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی در ادامه ضمن تقدیر از شهردرای اراک در  نصب دستگاههای ورزشی در پارک ها بیان داشت: این مهم باید در تمام نقاط شهر اراک تعمیم یابد.

خسرو قمری گفت: با توجه به استعداد خوب جوانان استان مرکزی در رشته دوچرخه سواری اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی در تلاش است تا با ایجاد زیرساخت های لازم شهری توسعه ورزش دوچرخه‌سواری را امکانپذیر کند.

وی یادآور شد:  اختصاص مسیر ویژه دوچرخه‌سواری در سطح شهرهای استان به ویژه شهر اراک از نیازهای ضروری درراستای تحقق این مهم است که برنامه‌‌ریزی لازم در این باره آغاز شده است

کد مطلب 1438125

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