تشکیل کمیته پایش و نظارت بر سیاستهای اصل 44 در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سلاح ورزی در این رابطه اظهار داشت: با توجه به ماده 92 قانون سیاستهای کلی اصل 44 و تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای درست و به موقع خصوصی سازی و تحقق اصل 44، سلسله نشستهای موضوع پایش سیاست های کلی اصل 44 در لرستان و با حضور کارشناسان و مدیران بخش های دولتی و خصوصی در اتاق بازرگانی خرم آباد برگزار خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خرم آباد افزود: با توجه به ظرفیتها و مواردی که در استان لرستان مشمول این قانون بوده و دیدگاه مثبت و کارشناسانه مدیریت ارشد استان در راستای حمایت از بخش خصوصی و وحدت نظر نمایندگان استان نسبت به تقویت این بخش در استان، امکان استفاده از ظرفیتهای قانونی در راستای تقویت خصوصی سازی و جذب سرمایه وجود دارد.

به گفته سلاح ورزی بر اساس برنامه ریزی به عمل آمده به صورت ماهیانه جلسات مدونی با دستور کار مشخص برگزار و زمینه مساعد برای تحقق هرچه بهتر سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی فراهم خواهد شد.