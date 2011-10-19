جامعه روحانیت در شهرستانهای فارس راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد الله ایمانی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش ائمه جمعه استان فارس، گفت: طی مدت گذشته بحث راه اندازی جامعه روحانیت واحد در این استان مطرح شده که این امر در حال بررسی است.

وی با بیان اینکه تحول در حوزه های علمیه فارس در حال شکل گیری است، افزود: کاری بدون مطالعه و دقت نباید انجام شود.

امام جمعه شیراز با بیان اینکه شرایط امروز مدیریت استان مطلوب است، تصریح کرد: در گذشته مشکلاتی در فارس وجود داشت ولی امروز شرایطی مهیا شده که باید تمامی مسئولان استان در کنار یکدیگر برای توسعه و پیشرفت استان تلاش کنند.

آیت الله ایمانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه فارس نیاز به صنعت دارد، گفت: در حال حاضر فضای اتکا به کشاورزی مشکل است و حتی اگر وضعیت آب و زمین نیز در فارس مساعد بود کشاورزی نمی توانست پاسخگوی کشاورزان باشد.

وی تاکید کرد: از طرفی مسئولان استان باید توجه کنند که در برخی از مواقع برخورد با افرادیکه برای سرمایه گذاران مشکل آفرین می شود نیز لازم است.