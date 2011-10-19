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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۰

ساوجبلاغ برای اجرای سرشماری آماده است

ساوجبلاغ برای اجرای سرشماری آماده است

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: فرماندار ساوجبلاغ گفت: شهرستان ساوجبلاغ برای اجرای سرشماری نفوس و مسکن آمادگی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حدادی در بازدید از کلاسهای آموزش ماموران سرشماری اظهار داشت: بدون در دست داشتن اطلاعات و آمار از بخش های مختلف جامعه برنامه ریزی و اجرای آن غیر ممکن است.

وی افزود: تعداد 250 مامور آموزش دیده به کار جمع آوری اطلاعات و آمار از حدود 78 هزار خانواده این شهرستان می پردازند.

حدادی عنوان کرد: برای تکمیل فرم توسط هر مامور جهت یک خانواده 20دقیقه زمان معین شده است.

فرماندار ساوجبلاغ ابراز کرد: کلیه ماموران باید در مطرح کردن پرسشهای آماری دقت کنند تا پاسخهایی صحیح از مخاطب دریافت کنند.

وی بیان کرد: دستگاههای اجرایی امکانات لازم برای این سرشماری در ساوجبلاغ را فراهم کرده اند.

کد مطلب 1438128

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