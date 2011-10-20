شناخت کافی از تیم آذربایجان غربی داریم/ فینال ایرانی جذاب خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید واشانی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران ضمن ابراز رضایت و خوشحالی از راهیابی تیمهای ایران و آذربایجان غربی دو نماینده شایسته کشور به بازی فینال چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا افزود: بازیکنان تیم ایران با انگیزه کامل در این بازی حضور یافته و از شایستگی ملی پوش بودن خود دفاع می کنند.



وی در خصوص بازی فینال با تیم والیبال دانش آموزان آذربایجان غربی، بیان داشت: شناخت کافی داریم و هرکس بتواند فردا از اشتباهات تیم مقابل بهتر استفاده کند پیروز میدان خواهد بود.

سرمربی تیم والیبال ایران در خصوص بازیهای تیم والیبال دانش آموزان ایران در مراحل مقدماتی، یک چهارم و نیمه نهایی این دور از مسابقات، بیان داشت: سرویسها، دریافتها و دفاع خوب باعث ارائه بازی فنی و تماشاگر پسند و گذر بدون باخت از سه مرحله قبلیو راه یابی به فینال بود.

واشانی با اشاره به بازی ترکیبی خوی تیم دانش آموزان اندونزی در بازیهای قبلی ، اظهار داشت: تیم ایران برای مقابله با این تاکتیک سرویسهای هدف دار و با قدرت، روی دست بازیکنانی که در دریافت ضعف بودند ارسال کرد و به پیروزی رسید.

چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزی آسیا با حضور شش تیم خارجی و دو تیم داخلی ایران و آذربایجان غربی در شهرستان ارومیه از 21 تا 28 مهرماه برگزار می شود .