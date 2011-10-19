به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شاهدان عینی گزارش دادند: در حمله اوباش و نیروهای طرفدار عبدالله صالح به تظاهرات ضد دولتی در خیابان القاع صنعا سیزده تن کشته و شماری زخمی شدند.

از سوی دیگر برخی سازمانهای حقوقی از سرقت برخی اجساد، مجروحان و تظاهرات کنندگان به وسیله گروههای مسلح وابسته به رژیم در برخی خیابانهای پایتخت خبر دادند.

این درحالی است که منابع بیمارستانی اعلام کردند: پنجاه نفر در حملات رژیم به تظاهرات کنندگان زخمی شده اند که وضع برخی از آنها وخیم گزارش شده و بسیاری به وسیله گلوله های جنگی زخمی شده اند و بسیاری نیز در اثر استنشاق گاز دچار حالت خفگی شده اند.

در شرایطی که تظاهرات در شهرهای مختلف یمن ادامه دارد درگیری های مجدد در منطقه الحصبه میان نیروهای طرفدار قبیله حاشد به رهبری صادق الاحمر و نیروهای حکومتی سبب کشته شدن پنج نفر از نیروهای الاحمر شد.

از سوی دیگر حزب اصلاح مخالف بیان کرد: نیروهای دولتی 300 تظاهرات کننده را بازداشت کرده اند. این در حالی است که شورای ملی ائتلاف انقلابیون یمن خواستار آزادی همه تظاهرات کنندگان شد.

این در حالی است که کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد کشتار تظاهرات کنندگان بی گناه در صنعا و تعز یمن را نتیجه به کارگیری کورکورانه زور از سوی نیروهای امنیتی دانست.

"رابرت کولویل"سخنگوی این کمیساریا افزود: صدها نفر به سبب استفاده از نیروی قهریه علیه تظاهرات کنندگان بی گناه زخمی شده اند و باید کمیته مستقلی برای بررسی این موضوع تشکیل شود و مسئولان کشتارها در یمن را به دستگاه قضایی تحویل دهند.