به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کتابخوانی به دو طریق آنلاین و مکتوب به صورت ماهانه در سطوح مختلف جامعه برگزار می شود و در مسابقات شهریور ماه اعضا انجمن روشندلان اردبیل متشکل از افراد نابینا و کم بینا از کتابخانه شهید مطهری اردبیل و با استفاده از بخش اینترنت در مسابقات آنلاین شرکت کردند.

مسئول فرهنگی کتابخانه های عمومی استان اردبیل در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: مسابقه کتابخوانی در شهریور ماه از کتابهای گویای "فال خون" و "دا"، "یک عاشقانه آرام" برگزار شد و خوشبختانه این کتب قبلا در اختیار کم بینایان و نابینایان انجمن روشندلان قرار گرفته بود.

وحید ضیائی اعضای برگزیده شهریور ماه از این استان را علی محمد نژاد و فاطمه دلیری عنوان کرد و افزود: با وجود درخشش این اعضا، کتابخانه های عمومی استان در مجموع رتبه یازدهم کشوری را در مسابقات نابینایان کسب کرد.

وی یاد آور شد: اعضا انجمن روشندلان در مسابقه مهر ماه، تحت عنوان مسابقه عصای سفید در بخش مکتوب به صورت فعال و گسترده شرکت کرده اند.



این مسئول همچنین با اشاره به برگزاری مسابقات متعدد در حوزه های علمی و فرهنگی از ابتدای سال جاری تاکنون در نهاد کتابخانه های استان اضافه کرد: این مسابقات به صورت ماهانه و در سطوح مختلف سنی برگزار می شود که با استقبال دانش آموزان و دانشجویان روبرو شده است.

به گفته وی در شش ماهه اول امسال بیش از 30 نفر از شرکت کنندگان در مسابقات کتابخوانی از استان اردبیل موفق به کسب رتبه های برتری کشور شده اند.