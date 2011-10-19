تلاش آحاد ملت برای مبارزه با جنگ نرم دشمن ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار محمد تقی شاهچراغی عصر چهارشنبه در پنجاه و دومین همایش استانی بر بال خاطره های لاله های زهرایی(س) افزود: دفاع مقدس سرشار از آموزه های تعالی بخش و انتقال آن به نسلها و آحاد جامعه اسلامی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی اظهار داشت: عبور دشمن از فضای تهدیدات نظامی و ورود به فضای جنگ نرم ناشی از نا امیدی در موفقیت او از به دست آوردن پیروزی در جنگ سخت بوده و ابزار و سازو کارهای جبهه انقلاب اسلامی در جنگ نرم بسیار بیشتر از دشمن است.



شاهچراغی با اشاره به هجمه همه جانبه دشمن در فضای سایبری و جنگ نرم افزود: در زمانهای مختلف دشمن با شیوه‌های متفاوت ظاهر می‌شود.



وی با اشاره به اینکه امروز ما وظیفه مقابله با جنگ نرم دشمنان را داریم، افزود: باید بدانیم همان طور که زمانی در جنگ سخت با دشمنان بودیم و برخی به مقام شهادت نائل شدند، اکنون باید با توجه به بیانات مقام معظم رهبری که اساتید فرمانده جنگ نرم و دانشجویان افسران جنگ هستند، آگاهانه بدانیم که دشمن در مقابل انقلاب ما ایستاده است.

فرمانده سپاه کربلا مازندران تصریح کرد: شرایط فعلی بسیار حساس و سرنوشت ساز بوده ولی ابتکار عمل دست ملت ایران است زیرا منطق دشمن منطق اشغالگری، استعماری و ضد انسانی است و این منطق نه در میان ملت ایران بلکه در میان ملل غربی هیچگونه طرفدار ندارد.