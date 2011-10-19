دور جدید عملیات ناتو در افغانستان/ خروج نخستین گروه نظامیان فرانسوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، فرماندهی نیروهای کمک به امنیت افغانستان (ایساف) از برگزاری دور جدید عملیات ناتو علیه گروههای شبه نظامی در مناطق مرزی این کشور خبر داد.

ژنرال "جان آلن" فرمانده نظامیان ناتو در این کشور با اعلام این خبر گفت این عملیات در آستانه خروج نظامیان آمریکایی بصورت گسترده از مناطق مختلف مرزی گرفته تا کابل اجرا می شود.

وی یکی از اهداف انجام این عملیات را تثبیت وضعیت امنیتی افغانستان و مقابله با تحرکات احتمالی گروههایی مانند شبکه حقانی و نیز کمک به نیروهای امنیتی افغان برای عهده گیری سریعتر مسئولیت تامین امنیت این کشور عنوان کرد.

خبرگزاری APA اتریش نیز از خروج نخستین گروه از نظامیان فرانسوی از افغانستان خبر داد. بر این اساس از امروز چهارشنبه نخستین گروه از این نظامیان شامل 200 نفر به کشورشان بازمی گردند.

قرار است گروههای دیگر 200 نفره نیز طی ماه های آینده از افغانستان خارج شوند. "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه در ماه جولای از خروج نخستین گروه از نظامیان این کشور در آینده نزدیک خبر داده بود.

طبق اعلام دولت فرانسه این کشور تا پایان سال 2012 حدود هزار نظامی خود را از افغانستان خارج می کند. فرانسه در حال حاضر حدود 4 هزار نظامی خود را در قالب نیروهای ناتو در افغانستان مستقر کرده است. گفتنی است بر اساس برنامه ریزی اعلام شده از سوی ناتو تمامی نیروهای نظامی این پیمان تا پایان سال 2014 افغانستان را ترک خواهند کرد.