حضور 14 کشور در همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری البرز

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندرصیدایی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت:‌ پروژههای این همایش به تفکیک شش موضوع در دو زبان فارسی و انگلیسی مورد بررسی قرار می گیرد.

این مسئول گفت:‌ معرفی و تبیین محورهای پانل تخصصی، جذب و معرفی پروژه های مربوط به پانل، برقرار ارتباط منطقی و سود بخش بین صاحبان طرحهای حائز شرایط دربخش خصوصی و دولتی از جمله موضوعات فوق هستند.

معاون استاندار البرز اظهارداشت:‌ با توجه به تخصصی بودن این همایش انتظار می رود نتایج قابل توجهی دربخش سرمایه گذاری نصیب استان البرز شود.

وی ادامه داد: در این همایش پیش بینی می شود چهار پروژه در حوزه راه، گردشگری و مسکن به انعقاد قرارداد برسد زیرا مجریان این پرو‍ژهها فعالیتهای خود را از دو ماه گذشته با سرمایه گذاران خارجی در این زمینه آغاز کرده اند.

صیدایی اضافه کرد:‌ در نخستین همایش بین المللی معرفی فرصتهای سرمایه گذاری البرز، معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در پانلهای تخصصی نیز برگزار خواهد شد.

صیدایی گفت:‌ تمامی شهرداریها و برخی از سازمانها و ادارات کل از جمله صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، شرکت شهرکهای صنعتی، مسکن وشهرسازی، میراث فرهنگی و گردشگری، ورزش و جوانان، تعاون، کار و امور اجتماعی استانداری را در برگزاری این همایش یاری می رسانند.

وی تاکید کرد: ‌همایش بین امللی معرفی فرصتهای سرمایه گذاری البرز با موضوعاتی دقیق و مشخص بستر مناسبی برای تمامی سازمانها و بخشهای خصوصی و دولتی است تا توسعه اقتصادی البرز با شتاب بیشتری انجام گیرد.



معاون برنامه ریزی استاندار البرز گفت: میهمانان کشورهای ترکیه، کانادا، آلمان، فرانسه،‍ ژاپن، سوئد، پاکستان، چین، مالزی، مصر و ... از جمله کشورهای حاضر در این همایش هستند.