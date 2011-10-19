امواج بیداری اسلامی خاموش شدنی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین سلامی در دومین کنگره بزرگداشت شهدا و ایثارگران فناوری اطلاعات و ارتباطات (مخابرات) سپاه پاسداران با تأکید بر این مطلب اظهار داشت: شهیدان کسانی بودند که ملت و کشور ایران را در بالاترین قله جاودانگی، عزت، پاکی و طهارت قرار دادند.
وی با اشاره به این نکته که قبل از ظهور داستان شهادت در جامعه، ما برای قهرمانان ملی به دنبال اسطورهها کهن در شاهنامه بودیم، افزود: با شهادت این فرزندان آنقدر اسطورههای جاودانه و قهرمانان حقیقی و ماندگار تولید شد که دیگر آن افسانهها رنگ باختند و واقعیت شهادت در قاب تصویر این مردان به خوبی تفسیر میکند و ما امروز به سرمایههای عظیمی دست یافتیم.
سلامی با اشاره به اینکه بچههای دسته مخابرات در مقدمترین خطوط دشمن حامل پیامهای مردان بزرگ کشور بودند، خاطرنشان کرد: اینان کسانی هستند که در هدایت نبرد تا آخرین لحظه نقش حیاتی داشتند اینان نیروهای حیات بخش جنگ ما بودند و بچههای مخابرات با آن مقاومتها، فداکاریها، از خودگذشتگیها، ایثارها و سختیکشیها امروز پاسخ روشنی را به همه مسلمانان عالم هدیه کردهاند.
جانشین فرمانده کل سپاه به ثمره خونهای پاک شهیدان در توسعه بیداری اسلامی اشاره و تصریح کرد: این مقاومت و همچنین صبر و استقامت خانوادههای آنان برای ملتهای مسلمان یک مصداق و الگوی ممتاز و نمونه شدهاند و همه متوجه شدند اگر یک ملت اراده کند که در مقابله قدرتها بایستند هیچ نیرویی قادر نیست آنها را بشکند.
سلامی با بیان اینکه در طی 30 سال از عمر انقلاب اسلامی قدرتهای پوشالی استکبار هیچ موفقیتی را در هیچ بعدی کسب نکردهاند، گفت: این اتفاقات ثمره خونهای جاری است که اینچنین توانستند هیمنه ظاهری و قدرت پوشالی استکبار به ویژه آمریکا را به همه نشان دهد و امواج بیداری اسلامی را بسازد و این امواج دیگر خاموش شدنی نیست.
وی با اشاره به اینکه خداوند متعال در این عمر کوتاه انقلاب حقانیت اسلام را به زیبایی آشکار ساخته است، افزود: انقلاب جهتهای بزرگی را به جای گذاشته از جمله حقانیت نعمت ولایت و آثار حکمت رهبری ولایی در مدیریت یک نظام سیاسی نیرومند و شهدایی که مانند ستارگان راه را به ما نشان میدهد و سنبل آزادگی، استقلال و استقامت ما هستند.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید براینکه شهدا انقلاب و دفاع مقدس از مردان نسل عاشورا هستند، بیان داشت: عاشورا با آن فرهنگ عمیق و عظیمی که از خود بجای گذاشت الگوی ملتهای مسلمان و مردان ایران شد و ما در زمان معاصر دوباره در هشت سال دفاع مقدس عاشورای دیگری را دیدیم که الگوبرداری از راه امام حسین(ع) و اصحاب آن امام است.
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