سفارت ایران در آنکارا اقدام تروریستی در ترکیه را محکوم کرد

به گزارش خبرنگار مهر،متن بیانیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا به این شرح است:

سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا ضمن محکوم کردن تروریسم در همه ابعاد آن و با اشاره به این نکته که جمهوری اسلامی ایران تروریسم و آلام ناشی از آن را خود همواره شاهد بوده است، اقدام تروریستی اخیر در شهر های چوکورجا و یوکسک آوا در استان حکاری را که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از اتباع ترکیه شد، محکوم کرده و انزجار خود را از اینگونه اعمال اعلام می دارد.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا ضمن عرض تسلیت به دولت و ملت ترکیه و خانواده کشته شدگان حادثه اخیر، از خداوند متعال برای مجروحین شفای عاجل مسئلت می کند.

