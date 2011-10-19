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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۲

سفارت ایران در آنکارا اقدام تروریستی در ترکیه را محکوم کرد

سفارت ایران در آنکارا اقدام تروریستی در ترکیه را محکوم کرد

سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکیه وقوع اقدام تروریستی اخیر در شهر های چوکورجا و یوکسک آوا در استان حکاری ترکیه را که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از اتباع ترکیه شد، محکوم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،متن بیانیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا به این شرح است:

سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا ضمن محکوم کردن تروریسم در همه ابعاد آن و با اشاره به این نکته که جمهوری اسلامی ایران تروریسم و آلام ناشی از آن را خود همواره شاهد بوده است، اقدام تروریستی اخیر در شهر های چوکورجا و یوکسک آوا در استان حکاری را که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از اتباع ترکیه شد، محکوم کرده و انزجار خود را  از اینگونه اعمال اعلام می دارد.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا ضمن عرض تسلیت به دولت و ملت ترکیه و خانواده کشته شدگان حادثه اخیر، از خداوند متعال برای مجروحین شفای عاجل مسئلت می کند.
 

کد مطلب 1438153

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