راه حلی برای مقابله با کودک آزاری اندیشیده شود

به گزارش خبرنگار مهر، "سیبوه سرکیسیان" بعد از ظهر چهارشنبه در همایش نقش ادیان و رهبران دینی در مقابله با خشونت علیه کودکان که در دانشگاه مفید برگزار شد با اشاره به آموزه های انجیل در تربیت کودک اضافه کرد: انجیل در موارد متعددی به پدران و مادران توصیه می‌کند که کودکان را مورد نکوهش و سرزنش قرار ندهند زیرا کودکان روح آسیب پذیری دارند.



وی تاکید کرد: انجیل والدین را از برخوردهای خشونت بار با فرزند نهی می‌کنند و به شدت با آن مخالفت می‌ورزد.



وی با بیان اینکه در فضای کنونی دنیا بردگی کودکان رو به رواج است اظهار داشت: متأسفانه در جامعه کنونی جهانی فساد و فحشاء رو به گسترش است و بیشترین لطمه هم متوجه کودکان است.



تأکید بر تدبیر اندیشی برای مقابله با کودک آزاری



سرکیسیان خطاب به رهبران و پیروان ادیان مختلف بیان کرد: ما با هر دین و آئینی باید تدبیری بیندیشیم و راه حلی برای مقابله با کودک اتخاذ کنیم.



خلیفه ارامنه تهران اضافه کرد: متأسفانه نظام سلطه جهانی کودکان را به مثابه برده می‌داند و از آنان استفاده‌های شیطانی می‌کند.



وی افزود: ابزارهای نوین مانند اینترنت و ...نیز در خدمت این اهداف شیطانی قرار دارد و کودکان را منزوی می‌کند.



سرکیسیان با بیان اینکه جامعه بین ‌المللی تلاش زیادی برای وضع قوانین مقابله با کودک آزاری کرده است اطهار داشت: با این حال برخی کشورها در این راه مانع ایجاد کرده‌‌اند

